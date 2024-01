Acusado de furtar uma rede de pesca, um adolescente de 17 anos tentou matar o homem que o teria difamado com golpes de punhal nessa segunda-feira (22/1), em Unaí, no Noroeste de Minas. O jovem ainda acusa o homem de atacar sua família e, por isso, teria criado uma plano para tentar matá-lo.



Ambos são moradores da zona rural de Unaí. A ideia para o ataque era de chamar o homem para pescar em uma lagoa e lá cometer o homicídio. Contudo, a vítima recusou o convite.



A partir daí, o adolescente tentou agir na fazenda onde o homem morava. Ele foi surpreendido enquanto debulhava milho e tomou quatro golpes com um punhal. O homem tentou correr para longe do jovem, que o perseguiu. O ataque só acabou quando a esposa dele o socorreu.



Antes do rapaz correr para o matagal, ele ainda ameaçou a mulher, dizendo que voltaria para matá-la. A Polícia Militar foi chamada e conseguiu encontrar o fugitivo.



Acusação



Detido, ele assumiu o crime e disse que há alguns meses a vítima teria falado que ele havia furtado uma rede de pesca, o que o jovem nega. Para piorar a situação, o homem ainda falaria mal de uma tia dele. Somados os fatores, ele decidiu que mataria o suposto difamador.



Com ele, a polícia ainda encontrou o punhal usado para o ataque.



A vítima não corre risco de morrer.