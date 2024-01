Nesta segunda-feira (22/1) a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais publicou o resultado da primeira rodada online de convocação para vagas de trabalho nas Unidades de Ensino da Rede Estadual de Ensino e nas Superintendências Regionais de Ensino (SRE). Os candidatos podem conferir o resultado e em qual unidade de ensino devem comparecer por meio da lista no Siagepe (https://siagepe.educacao.mg.gov.br/).



Os profissionais convocados devem se apresentar às unidades de ensino portando documentos de identificação a partir das 9h do dia 23 de janeiro até às 17h do dia 24 de janeiro. A divulgação do resultado da segunda rodada online acontecerá no dia 29 de janeiro a partir das 17h.



Funções Contempladas

Quadro Administrativo

Analista de Educação Básica (AEB) – Assistente Social / Fisioterapeuta / Fonoaudiólogo / Psicólogo /

Terapeuta Ocupacional;

Assistente Técnico de Educação Básica (ATB);

Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) – Exercício na Unidade de Ensino / Exercício na SRE

Quadro Magistério

Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE);

Especialista em Educação Básica (EEB);

Professor de Educação Básica (PEB) Regente de Aulas;

Professor de Educação Básica (PEB) Regente de Turma;

Professor de Educação Básica (PEB) Eventual;

Professor de Educação Básica (PEB) Professor para Ensino do Uso da Biblioteca-Mediador de Leitura

(PEUB);



