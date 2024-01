Já é possível sentir a energia do carnaval em Belo Horizonte. Ensaios de diversos blocos já agitaram foliões neste sábado (20/1), aumentando a expectativa para o período oficial da folia, que será de 27 de janeiro a 18 de fevereiro, de acordo com a prefeitura da cidade.

O bloco “Patangome Maracarte” deu início ao seu ensaio às 14h sob a condução de Celso Soares. O grupo embalou o Bairro Caiçara, Região Noroeste, no ritmo do Maracatu, mostrando que a cultura pernambucana irá marcar presença no carnaval 2024 em BH.

Também na Região Noroeste, o bloco “Afoxé Ilê Odara", primeiro bloco de Afoxé de BH, realizou seu ensaio no Centro Cultural Thirey Ilê Odara, no Bairro Santo André. “Hoje foi lindo. A energia é maravilhosa, o Centro Cultural é um local ancestral, lugar de alegria, união, e passamos tudo isso para os ensaios”, afirmou Ângela Oliveira, vice-presidente do bloco e do Centro cultural Afoxê Ilê Odara.

O bloco 'Afoxé Ilê Odara' realizou seu ensaio Túlio Santos/EM/D.A press

Este ano o grupo comemora 45 anos e irá desfilar na segunda-feira, 12/2, com um tema muito especial. “Estamos fazendo 45 anos de luta e resistência. Vamos homenagear Mãe Gigi, a fundadora do Afoxé, e o padrinho Gilberto Gil”, explicou Ângela.

Outro ensaio que agitou o dia foi o “Tchanzinho Zona Norte", um dos principais blocos do carnaval da capital mineira, nascido da vontade de descentralizar a festa carnavalesca. A bateria preencheu de música a Casa Fúnebre Bar, no Bairro Saudade, Região Leste da cidade.

Ensaio do 'Tchanzinho Zona Norte' Túlio Santos/EM/D.A press

Extrapolando os ritmos tradicionais do carnaval, a banda “Locomotive”, cover de Guns N' Roses, levou rock e muita música para o público presente na Avenida Augusto de Lima, no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Com direito a fã fantasiado de Axl Rose, vocalista da banda original, as músicas embalaram foliões de todas as idades, mostrando que o carnaval tem espaço para todos.

A banda 'Locomotive' Túlio Santos/EM/D.A press

