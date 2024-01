Clique no botão superior à esquerda do mapa e escolha o dia que deseja consultar.

Um mapa interativo em constante atualização sobre os blocos de rua do carnaval de BH. Quer incluir seu bloco ou alterar algo? Envie as informações para mapadocarnaval@uai.com.br. Ah, não custa lembrar que a organização dos blocos e o poder público podem alterar horários e trajetos dos cortejos. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar. O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas desde o carnaval de 2017.

SEGUNDA (12/2)



Bloco Macaco Maluco

Avenida João Pinheiro, 232, Lourdes

8h

Havayanas Usadas

Avenida dos Andradas, 37, Pompéia

9h

Bloco da Bia

Avenida Guarapari, 1360, Santa Amélia

9h

Corte Devassa

Rua Sapucaí, 571, Floresta

9h

Tropicalize

Rua dos Timbiras, 725, Funcionários

9h

Ebbloco

Rua Vicente Risola, 11, Santa Inês

9h30

Xibiuzinho

Avenida dos Engenheiros, 718, Castelo

9h30

Daquele Jeito

Avenida Álvares Cabral, 352, Lourdes

10h

Belorinho Axé Retrô

Rua Fernandes Tourinho, 253, Savassi

10h

Não Acredito Que Te Beijei Uai

Bloco reúne moradores da Região do Barreiro na capital

Avenida Sinfrônio Brochado, 1237, Barreiro

10h30

Bom Bloquiu

Praça da Bandeira, 174, Cruzeiro

11h

Demorô Kids

Avenida Magenta, 571, Vitória

11h

Unidos do Barro Preto

Avenida Augusto de Lima, 1868, Barro Preto

11h

Sou Balconeiro Sim

Quem quiser vem atrás de mim

Rua Francisco Bicalho, 1825, Caiçara-Adelaide

11h

Unidos de São Vicente

Bloco surgiu através de amigos paroquianos de São Vicente moradores do Bairro Nova Suíça, nosso bloco não possui bateria própria, contratamos uma banda para nos acompanhar no desfile da cidade de Caeté.

Praça Paulo Sigaud, 23, Calafate

12h

Ôôô Glória

Rua João Ramalho, 286, Glória

12h

Bloco Alalaor

Rua Pirolozito, 7, Santa Tereza

12h

Xeque - Baile

Rua Santa Rita Durão, 1263, Savassi

12h

Bloco Pé Vermei

Avenida Bueno Siqueira, 88, Santa Rosa

13h

Coletivo Erês

Samba de Coco. Coquistas de Tia Toinha e Afoxé Erês – Mensageiras dos ventos

Rua Iguassu, 540, Concórdia

13h

Trem Na Cabeça

Avenida Bernardo Monteiro, 1586, Funcionários

13h

Bloco Liberdade E Água Limpa

Rua dos Otoni, 69, Santa Efigênia

13h

Quintal da Dona Inês

Rua Hortência, 741, Esplanada

13h

Bloco dos Super Heróis

Rua Araguari, 1515, Santo Agostinho

13h

Maria Pretinha

Avenida General Olímpio Mourão Filho, 592, Itapoã

13h

Bloco da Cinara

Rua Mármore, 161, Santa Tereza

13h

Hélice

Praça Geraldo Torres, 779, Padre Eustáquio

14h

Legião Oeste City

Rua Joaquim Nabuco, 175, Nova Suíssa

14h

Timbaleiros do Ghetto e Mulheres Timbaleiras

Rua Aarão Reis, 534, Centro

14h

Bloco Uai Sô!

Avenida Guarapari, 1289, Santa Amélia

14h

Pipicho

Rua Saí, 322, Graça

14h

Tropa

Rua Santa Rita Durão, 1216, Savassi

14h

Eu Amo Macacos

Rua Brazópolis, 306, Floresta

14h

Bloco Lá Vem o Negão

Rua dos Inconfidentes, 855, Savassi

14h

Belô Afrô

Rua Fernandes Tourinho, 503, Savassi

14h

Bloco Me Deixe

Avenida Getúlio Vargas, 1517, Savassi

14h

Corpo Indecente

Avenida João Pinheiro, 639, Boa Viagem

14h

Bloco Do Frajola

Rua Maura, 324, União

14h30

Bloco da Juju Pauline

Praça Jorge Alves, 33, Guarani

14h30

Bloco And Roll

Avenida Augusto de Lima, 16, Barro Preto

15h

O Leão da Lagoinha

Rua Itapecerica, 962, Lagoinha

15h

Bloco Sou Vermelho

Avenida Álvares Cabral, 344, Lourdes

15h

Bloco Rastaxé

O bloco trabalha com releituras e fusão dos estilos musicais, como reggae,Axé retrô,samba de raiz e autorais.

Praça Santa Rita, 131, Esplanada

15h

Axé Retrô do Marão

Rua Pedro Sigaud, 360, Grajaú

15h30

Arrastão Eletrônico

Avenida dos Andradas, 841, Centro

15h30

Salveoverde

Rua Martim Francisco Andrada, 138, Mineirão

15h30

Nissão Folia

Rua Bernardo Ferreira da Cruz, 25, Venda Nova

16h

Conexão African Beat

Praça da Liberdade, 95, Savassi

16h

Bloco Da Horny

Rua Sapucaí, 571, Floresta

16h

Bloco Love/Paranoia

Praça Comendador Negrão de Lima, 60, Floresta

16h

Bloco Circulou BH

Avenida dos Engenheiros, 670, Castelo

16h