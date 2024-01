Clique no botão superior à esquerda do mapa e escolha o dia que deseja consultar.

Um mapa interativo em constante atualização sobre os blocos de rua do carnaval de BH. Quer incluir seu bloco ou alterar algo? Envie as informações para mapadocarnaval@uai.com.br. Ah, não custa lembrar que a organização dos blocos e o poder público podem alterar horários e trajetos dos cortejos. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar. O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas desde o carnaval de 2017.

SÁBADO (10/2)



AfliFolia

O AFLIFOLIA surgiu em uma reunião de amigos e fundadores do Bloco Caricato Aflitos do Anchieta.

Rua Itapema com Joaquim Linhares- Bairro Anchieta

12h

Afoxé Ogun De

Rua Aloísio Aragão Villar, 310, Trevo

9h30

Amo BDI

Avenida Catulo da Paixão Cearense, 145, Bairro das Indústrias I

14h

As Benzedeiras

Rua Ninive, 285, Glória

18h

Bacana Demais

Criado na Escola de Samba Inconfidência Mineira, do Bairro Concórdia, e no Instituto Bacana Demais

Rua Guanabara, 566 - Bairro Concórdia

16h

Banho de Xêro

Avenida Guarapari, 42, Santa Amélia

8h

Beach Bloco

Rua Javari, 620, Renascença

14h

Bloco Anjos do Céu

Rua Antônio Giarola, 18, Céu Azul

17h

Bloco Axé nas Gerais

Avenida Guarapari, 1213, Santa Amélia

13h30

Bloco Bacanademais

Rua Guanabara, 566, Concórdia

16h

Bloco Baile da Sapataria

Rua Fernandes Tourinho, 503, Savassi

14h

Bloco Buritis de Guimarães Rosa

Rua Henrique Badaró Portugal, 157, Buritis

14h

Bloco da Calixto

O bloco da cantora Aline Calixto é uma das festas mais disputadas do carnaval de BH

Rua Professor Moraes, 226, Savassi

14h

Bloco da LínguaBloco e banda , fundados em 2013 com intuito de valorizar e descentralizar o carnaval de BH.

Rua Tigre, 175 - São Salvador

16h

Bloco das Novinhas Ousadas

Rua dos Comanches, 780, Santa Mônica

16h

Bloco de Belô

O bloco dos comunicadores! "Quem não se comunica, se trumbica". Criado em 2014, conta com profissionais da comunicação em sua bateria

Avenida Afonso Pena, 1377, Centro

15h

Unidos do Bairro São Paulo

Bloco criado com a dissolução da escola local, Império da Nova Era, quem terá shows e ritmos variados.

Praça Bolivia M. Viana - Bairro São Paulo

14h

Bloco de Seu Bento à Dona LúciaDesfila desde 2013 animando o carnaval de famílias com acordeão, baixo, metais e percussão. No repertório, marchinhas e frevo que já embalaram vários carnavais, mas tudo com uma pitada de “uai”.

Praça Arcangelo Maletta, Bairro Santa Lúcia

14h

Bloco Divina Banda

Rua Mármore, 179, Santa Tereza

10h30

Bloco do Galo

Rua Christina Maria Assis, 550, Califórnia

16h

Bloco do Improviso

Rua Maestro Delê Andrade, 923, Santa Efigênia

15h

Bloco do Magrela Feio

Rua Itanhandu, 44, Carlos Prates

13h

Bloco do Pamp

Praca Carlos Chagas, 35, Santo Agostinho

9h30

Bloco do Pirulito

O Bloco do Pirulito surgiu nos anos 90 junto à campanha Carnaval sem AIDS, promovida pelo Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, com objetivo de informar a população sobre os perigos da doença. O bloco informa aos foliões sobre as formas de contágio, os endereços para realização de testes rápidos, além de distribuir milhares de preservativos. Tradicionalmente sai na sexta-feira mas, em 2024 , ano em que completa 30 anos, sairá no sábado.

Rua Espírito Santo, 516, Centro

13h

Bloco do Sustenido

Nasceu em setembro de 2016, criado pela escola de música ECOS, música clássica em ritmo de axé e afrosambas

Rua dos Topógrafos, 207, Bairro Alípio de Melo

9h

Bloco Do Vintão

Surgiu com um grupo de amigos juntando os trocados para comprar cerveja nos blocos

Rua Judá, 583, Bairro Glória

13h

Bloco Gafieira

O Bloco Gafieira nasceu em 2019 sob a inspiração de trazer a dança a dois para o carnaval de rua de Belo Horizonte. Unidos pela diversidade, sob o som de uma orquestra de sopros e uma pequena, porém afiada bateria, pares de todas as idades são convidados a dançar samba, forró, bachata, zouk e salsa, com cortinas de funk, pagodão baiano e axé, em um verdadeiro baile a céu aberto, em pleno carnaval.

Praça da Liberdade

12h

Bloco Let's Dance

Rua Juventino Dias, 111, Mangabeiras

15h

Liberdade e Água Limpa

Rua Francisca Leão Correa, 145, União

10h

Minas com Bahia

Avenida dos Engenheiros, 554, Castelo

17h

Nega Biruta

Avenida Santa Matilde, 470, João Pinheiro

15h

Nega Jackie

O melhor do pagodão baiano retrô e atual

Avenida Augusto de Lima,1374, Barro Preto (Esquina com Rua Mato Grosso)

14h

Rastaxé

Praça Santa Rita, 131, Esplanada

15h

Bloco Sucatas

Rua Garota de Ipanema, 295, Etelvina Carneiro

15h

Bloco Xibiu

Avenida dos Engenheiros, 551, Alípio de Melo

13h

Bloco ZN

Rua Sapucaí, 105, Floresta

15h

Cabrobloco Tianastácia

Rua Conselheiro Rocha, 1031, Vila Dias

14h

Conexão African Beat

Praça da Liberdade, 109, Savassi

16h

De Seu Bento a Dona Lúcia

Avenida Halley, 1015, Santa Lúcia

13h30

Então, Brilha!

Um dos mais tradicionais e mais concorridos blocos de rua de BH. Abre o fim de semana de carnaval com um desfile ao amanhecer

Rua Curitiba, 3, Centro de BH

5h

Eu Não Vou Embora

Avenida Brasil, 1145, Funcionários

15h

Filhas de Gaby e Banda Os Desgarrados

O Bloco Filhas de Gaby surgiu em 2013, movido pelo sonho de trazer a cultura e diversão dos antigos carnavais para as ruas de BH. Uma das atrações do bloco é a Poly, nosso carro alegórico: um pole dance móvel, feita sobre um chassi de fusca e empurrada pelos foliões.Em 2014, a bateria começou a ganhar corpo, regida por Paulo Santos, Josefina Cerqueira e Tunico Villani, grandes músicos da cena mineira.

Rua Ceará, 1461, Funcionários

14h

Galera de Belô

Avenida General Olímpio Mourão Filho, 370, Itapoã

13h30

Gato Escaldado

Bloco criado em 2018 por amigos, incialmente para lutar pela preservação da Mata da Borboleta, cada ano lutam por um objetivo no decorrer do ano

Praça Deputado Renato Azeredo, 182, Sion

15h

Haja Amor

Rua Sergipe, 811, Savassi

14h

Jovens das Antiga

Rua Paulo Nunes Vieira, 166, Cidade Nova

10h

Kola em Mim Que Cê Brilha

Rua Oeste, 510, Calafate

10h

Ladeira Abaixo

Praça Zamenhof, 11, Floresta

8h

Mais Feliz Que Pinto No Lixo

Rua Catanduva, 370, Renascença

14h30

Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro

Avenida Olegário Maciel, 1412, Santo Agostinho

14h

Micareteiros

Avenida Getúlio Vargas, 792, Savassi

10h

Nada Santa

Um bloco irreverente, bloco Nada Santa é uma homenagem a saudosa Banda Santa,foi criado em 2017 por uma família amante da cultura carnavalesca moradora do bairro de Santa Tereza e alguns amigos.

Rua Mármore, 255, Santa Tereza

12h

Não Era Amor Era Cilada

Rua Belém, 784, Pompeia

13h

Oficina Tambolele

O Bloco Oficina Tambolelê foi criado em 1999, no bairro Novo Glória, tendo como referência musical os ritmos do Reinado de Minas Gerais. Com instrumentos convencionais de bateria de carnaval (surdos,surdinho, tamborim, repinique, caixa de guerra), as músicas são releituras dos tambores da tradição mineira, compostas, em sua maioria por Sérgio Pererê.

Rua Passo Fundo, 110, Novo Glória

16h

Os Baterinhas

Avenida Saramenha, 1470, Guarani

9h

Pata de Leão

Praça México, 202, Concórdia

10h

Quando come se lambuzaUm dos mais conhecidos blocos de carnaval de BH, já carregou mais de 400 mil pessoas vai animar a Afonso Pena em mais um ano

Avenida Afonso Pena, 546, Centro

9h

Samba do Rafa

Praça Duque de Caxias, 288, Santa Tereza

13h30

Seu Vizinho

Bloco surgiu de iniciativa musical no Aglomerado da Serra.

Avenida Mem De Sa, 1882, Vila Novo São Lucas

12h

Tá Pensando o Quê?

Rua Curitiba, 2457, Lourdes

11h

Turu turu

Tributo aos grandes sucessos da dupla Sandy & Junior em ritmo de carnaval

Rua Oeste, 586, Calafate

15h

Unidos Bairro São Paulo

Beco Queluzita, 11, São Paulo

14h

Unidos da Estrela da Morte

Organizado pelo Conselho Jedi de Minas (CJMG), o bloco mostra que nerd também samba

Rua Marechal Deodoro, 167, Floresta

13h

Unidos de São Vicente

Bloco surgiu através de amigos paroquianos de São Vicente moradores do Bairro Nova Suíça, nosso bloco não possui bateria própria, contratamos uma banda para nos acompanhar no desfile da cidade de Caeté.

Rua Monte Branco, 69, Nova Suíssa

12h

Vai Tomar no Retrô

Praça Capela Nova, 134, Minas Brasil

10h

Xibiu

Cortejo pretende fazer barulho no Bairro Alípío de Melo

Avenida os Engenheiros, 500, Bairro Alípio de Melo

13h

Xô Preconceito! Meu Nome é Felicidade

Praça Rui Barbosa, 104, Centro

17h