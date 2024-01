Clique no botão superior à esquerda do mapa e escolha o dia que deseja consultar.

Um mapa interativo em constante atualização sobre os blocos de rua do carnaval de BH. Quer incluir seu bloco ou alterar algo? Envie as informações para mapadocarnaval@uai.com.br. Ah, não custa lembrar que a organização dos blocos e o poder público podem alterar horários e trajetos dos cortejos. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar. O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas desde o carnaval de 2017.



SEXTA-FEIRA (9/2)



Sexta, Ninguém Sabe?

Com samba enredo e pegada rock’n roll, bloco anima o bairro Santo Agostinho

Rua Alvarenga Peixoto, 1030, Santo Agostinho

18h

Bloco do Didi

Avenida Sideral, 280, Vista Alegre

13h

Bloco Álibe

Praça Cristo Redentor, 122, Milionários

16h

Bloco Intervalo

Rua David Campista, 42, Floresta

17h

Passa Lá no RH e Me Chama Que eu Vou

Criado em 2023, é o primeiro bloco de carnaval dedicado aos profissionais da área de Recursos Humanos

Avenida Cristóvão Colombo, 358, Savassi

17h

Os Meninos da Meia-Noite

Praça Santa Rita, 131, Esplanada

17h

Bloco Viaduto Trance

Rua Da Bahia, 55, Centro

17h

Bloco da Sol

Rua Vinte e Cinco de Agosto, 270, Aparecida

18h

Lindo Bloco Do Amor

Um bloco carnavalesco criado por uma turma apaixonada pela obra e a vida de Luiz Gonzaga, um dos gênios da Música Popular Brasileira

Rua Sapucaí, 105, Floresta

18h

Pepino Folia

Rua Henrique Badaró Portugal, 143, Buritis

18h

WS Eletrico

Trio elétrico e muita animação, o bloco celebra a liberdade!

Rua Sergipe, 811, Savassi

18h30

Diabas de Luneta

Rua Mato Grosso, 307, Barro Preto

19h

Dubai das Indústrias

Rua Juiz Elyzeu Jardim, 177, Bairro das Indústrias I

19h

Roda de Timbau

Formado a partir de um coletivo que se reuniu para estudar a música afro e baiana

Avenida Alvares Cabral, 374, Lourdes

19h

Bloco Afro-Periférico Orisamba

Rua Fagundes Varela, 99, Senhor dos Passos

19h

Espeto Na Veia, Os Camisa Velha

Rua Rio Grande Do Sul, 1229, Santo Agostinho

20h

Baião de Rua

O Baião de Rua traz um repertório musical contagiante com clássicos do forró

Avenida Assis Chateaubriand, 457, Floresta

22h

Tira O Queijo

Rua Aarão Reis, 422, Centro

23h

Bloco Fúnebre

Uma homenagem às Artes de Rua! Em 2024 terá o tema 'Há flores em tudo que eu vejo' com decoração marcada por caveiras mexicanas e flores em tudo.

Praça da Bandeira, 122, Serra

23h