Uma mulher de 46 anos, que trabalha como segurança, denunciou, na tarde dessa quarta-feira (17/1), à polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o vizinho, de 49 anos, por importunação sexual. Ela disse que recebeu ofensas homofóbicas do suspeito por mensagens de celular.





Segundo relato da mulher à Polícia Militar (PMMG), o suspeito teria dito que, se tivessem relação sexual, ela deixaria de ser homossexual: “Vai virar mulher de novo. Depois que você sentar no meu (...), vai virar mulherzinha”. O suspeito ainda teria enviado a foto de um pênis.



A vítima afirma que já viu o suspeito em cima do telhado da casa dele olhando para seu quintal e que, por isso, precisa manter as janelas fechadas. Com a denúncia, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai instaurar inquérito para investigar o caso.