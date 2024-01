Um tremor de terra foi registrado na noite desse domingo (14) em Sete Lagoas, na Região Central do estado. Segundo os dados do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o tremor, que ocorreu por volta das 23h20, foi de magnitude 2.3 mR (intensidade medida pela escala Richter).



Moradores foram até as redes sociais relatar o acontecido:

terremoto em sete lagoas

bh tá caindo o mundo

os sinais estão todos aí — Isa Figueiredo (@_isafigueiredoo) January 14, 2024

Obrigado Sete Lagoas por proporcionar a experiência desagradável de um teremos de terra.

Não quero passar novamente. — ZédaFísica (@ZedaFisica85) January 14, 2024

Obrigado Sete Lagoas por proporcionar a experiência desagradável de um teremos de terra.

Não quero passar novamente. — ZédaFísica (@ZedaFisica85) January 14, 2024





Tremores em Sete Lagoas



Os tremores em Sete Lagoas são recorrentes e assustam os moradores. Na madrugada de 28 de dezembro, um tremor de magnitude de 2,8 mR foi sentido na cidade. De acordo com informações do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), o abalo foi o terceiro maior já registrado no município.

Em 29 de abril, Sete Lagoas teve um tremor de 3mR, o de maior magnitude até então. Em 28 de julho, outro abalo foi registrado, dessa vez o segundo maior, com magnitude 2,9 mR.

Em entrevista na época, o professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Allaoua Saadi, disse que os terremotos acontecem ao longo da borda oeste da Serra do Espinhaço devido a um sistema de falhas. “Um grupo de falhas geológicas que rasgam a crosta terrestre e permitem o escape da energia acumulada na crosta.”

Como funciona medição

Ainda de acordo com o professor, abalos parecidos também são sentidos na região de Montes Claros, no Norte do estado, já que a cidade se encontra em um contexto geológico parecido. “Terremoto não se evita, ele chega de repente, sem avisar. O contexto que o gera deve ser monitorado”, termina.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) a Escala Richter vai até 9. Porém, nunca foi registrado um terremoto acima deste valor. Além disso, eles afirmam que a escala não tem limite.

“Para se ter uma ideia mais exata do que representa um terremoto muito forte, se ele atingir magnitude 9 na Escala Richter, provocará uma rachadura que cortará a crosta terrestre numa distância igual à que separa o Rio de Janeiro de São Paulo, com cada bloco se afastando 10 m em relação ao outro”, informa.

Eles completam que em 90% dos casos, a magnitude de um terremoto não passa de 7,0 graus. O maior terremoto registrado no país ocorreu em 1955 e teve seu epicentro 370 km ao norte de Cuiabá (MT). A magnitude atingiu 6,2 graus na Escala Richter.



Maiores tremores registrados em 2023



A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) realizou um ranqueamento dos maiores tremores registrados no solo brasileiro em 2023. Os maiores tremores ocorreram nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Confira:



1 - Tarauacá (AC)

Magnitude: 4.4

Data do registro: 17/01/2023



2 - Rorainópolis (RR)

Magnitude: 4.1

Data do registro: 27/05/2023



3 - Miracatu/Iguape (SP)

Magnitude: 4.0

Data do registro: 16/06/2023



4 - Canaã dos Carajás (PA)

Magnitude: 3.9

Data do registro: 23/01/2023



5 - São Félix do Coribe (BA)

Magnitude: 3.5

Data do registro: 27/02/2023