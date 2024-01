Material encontrado com os suspeitos

Dois homens, de 27 e 44 anos, foram presos na noite dessa quinta-feira (11) no bairro Vila Barragem Santa Lúcia, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Eles foram flagrados com mais de 1500 pinos de cocaína.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados durante uma operação de rotina na região. Um terceiro homem, que estava com os rapazes na hora do flagrante, conseguiu fugir e não foi encontrado. Os criminosos estavam com uma sacola que tinha, ao todo, 1559 pinos de cocaína.

Durante a abordagem, vizinhos que moram próximos do local não gostaram da presença dos militares, que precisaram chamar por reforços para controlar a situação.

Os suspeitos mostraram onde mais drogas estavam escondidas. Ao todo, os policiais encontraram também uma barra de cocaína, cinco barras de maconha uma arma e outras quatro sacolas com envelopes de cocaína.

Em conversa com os policiais, o suspeito mais novo disse que trabalha para uma facção que atua na região e que ganharia R$ 500 para distribuir os entorpecentes.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Central Estadual do Plantão Digital, junto do material apreendido.