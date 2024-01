Militares do 7° pelotão no município localizaram o corpo após o nível da água baixar na região

O corpo de um homem de 55 anos foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros no Rio Serra Branca, em Porteirinha, no Norte de Minas, na tarde desta quarta-feira (10/1). A vítima estava desaparecida desde a tarde de domingo (7/1).



Militares do 7° pelotão no município localizaram o corpo após o nível da água baixar na região. Logo, os locais que, nessa terça-feira (9/1), estavam submersos puderam ser percorridos e visualizados de forma mais criteriosa pela equipe de buscas.



Conforme a corporação, o homem era morador da comunidade de Pajeú II e havia saído de casa no último domingo para ir até outra localidade que fica do outro lado do rio, quando desapareceu.

Testemunhas disseram tê-lo visto atravessando o ponto conhecido como ‘passagem molhada da olaria’, que liga Pajeú II e Mucambo da Onça, ambas comunidades rurais de Porteirinha. O corpo foi encontrado a cerca de 200 metros do local onde teria sido visto pela última vez.



O serviço funerário conduziu o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).