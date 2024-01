Fachada do Instituto Assistencial Espírita André Luiz Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Referência no tratamento de doenças mentais, o Instituto Assistencial Espírita André Luiz (Heal), oferece atendimento particular, por convênio e filantrópico, consolidado em 56 anos de atuação na capital mineira.

Localizada no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, a instituição é dividida em três vertentes – o Hospital Espírita André Luiz, o Centro de Tratamento e Assistência Social (Cetas) e a Casa do Caminho – oferece serviços ambulatoriais e de internação, 24 horas por dia.

Depois de passar por uma avaliação, os pacientes que chegam ao hospital no pronto atendimento, podem permanecer internados ou não. Nos casos em que o paciente não precisa da internação, o tratamento pode ser feito em ambulatório, com oferta também de eletroconvulsoterapia nos dois casos.

Segundo a superintendente de Atenção à Saúde, Rosângela Moreira, cada paciente recebe atendimento personalizado, focado nas suas necessidades individuais, e é assistido por uma equipe de profissionais que inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e outros envolvidos nas atividades terapêuticas coletiva. “A gente tem todo mundo envolvido no tratamento desse paciente, com uma linha de cuidados que passa por essas áreas”, explica.

O espaço terapêutico se estende a uma horta, cuja produção é utilizada pelo Serviço de Nutrição do hospital para alimentar os pacientes. “É uma bênção na nossa vida”, diz Lenice Alves. Segundo ela, funcionários contratados especialmente para essa finalidade e alguns voluntários cuidam da horta. Especialmente os pacientes do Cetas ajudam no cultivo, “não como prestação de serviço, mas como uma terapia, na qual eles serão mobilizados a viver a importância do cuidado, da paciência e de uma série de componentes que a natureza nos ensina”, diz a diretora.

Ainda de acordo com a diretora, o espaço ajuda a atender demanda por alimentos na instituição, mas não a totalmente. “Tudo é absorvido, mas precisamos de muito mais”. Para suprir o restante da necessidade, a instituição conta com doações e tem até “amigos” que oferecem contribuições regularmente. “O Instituto conta com alguns amigos, que fazem doações espontâneas, algumas recorrentes, e a gente conta até com um serviço de bazar, para poder conseguir algum recurso a mais”, completa.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho

Prodabel faz 50 anos e

homenageia funcionários

Eleita como a segunda “cidade mais inteligente” da Região Sudeste e a quarta do país, Belo Horizonte celebrou ontem os 50 anos de criação da Empresa de Informática e Informação do Município (Prodabel). Em cerimônia na manhã de ontem, o prefeito Fuad Noman (PSD) lembrou trabalho social da empresa voltado para estender o acesso tecnológico às pessoas em situação de vulnerabilidade, como o projeto "Wi-fi nas favelas", que disponibiliza internet grátis em comunidades da capital mineira. A PBH instalou 2.125 equipamentos para conexão sem fio em 218 vilas, favelas e conjuntos habitacionais e gerencia 4.700 pontos de internet gratuita, com mais de 2,4 milhões de usuários cadastrados. “Para manter tudo em ordem, há um grande esforço dos empregados”, destacou o diretor-presidente da empresa, Jean Mattos Duarte. Ao lado do prefeito, ele homenageou funcionários, como Karla Albuquerque.



PBH abre inscrições para

Banco de Estágio 2024

Estão abertas as inscrições para o Banco de Estágio 2024 da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O processo é gratuito e pode ser feito até o fim do ano, mas os estudantes que se inscreverem primeiro têm mais possibilidades de convocação. O estágio é de até dois anos, e para pessoas com deficiência, a vaga é estendida até a conclusão do curso. A convocação é feita gradualmente, ao longo do ano, e leva em consideração o perfil exigido e a ordem de inscrição. Neste mês, a PBH está oferecendo 240 vagas. Para se inscrever é preciso ter 16 anos ou mais, além de estar matriculado e frequente em cursos de educação superior, profissional, ensino médio, educação especial, nos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As bolsas vão de R$ 549,78 a R$ 1.703,75.



PRF ressarce perdas

causadas por helicóptero

Moradores que tiveram prejuízos com o pouso de emergência do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na segunda-feira, já receberam ressarcimento. A aeronave, que resgatava uma vítima do acidente no Anel Rodoviário, precisou pousar logo após a decolagem, devido a uma perda súbita de rotação, na Avenida Tereza Cristina, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Durante o incidente, houve especialmente destelhamentos. De acordo com a PRF, novas telhas já foram levadas a todos que informaram danos causados pelo helicóptero. Além disso, uma nova televisão foi entregue a uma pessoa que relatou defeitos em aparelho causados pela queda. O helicóptero socorria uma vítima de acidente no Anel Rodoviário no momento do incidente.