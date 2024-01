Uma mulher de 22 anos, Isabelle Cristina, foi presa em flagrante por tráfico de drogas. A prisão aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite desta terça-feira (9/1). Na residência dela, na Rua Florianópolis, Bairro Santa Terezinha, foram encontradas drogas, munições, um revólver, uma câmera de monitoramento e um rádio comunicador. Ela foi deixada para trás por um homem, seu companheiro, que arremessou uma sacola pelo portão da casa e saiu do local.

A ação aconteceu enquanto a Polícia Militar realizava a Operação Férias Segura 2024. Policiais do Tático Móvel receberam informações de que no endereço citado, um homem, conhecido por “Zuka”, integrante da gangue do Beco do Bagaço, estaria traficando drogas.

Os policiais fizeram a aproximação no local, e Isabelle Cristina, mulher do denunciado, chegou no portão da casa. Ao perceber a proximidade das guarnições, ela tentou evadir para o interior da residência, sendo perseguida e abordada.

Além de um revólver calibre 32 e balas, foram encontrados um municiador Jet Loader, 11 tabletes de maconha, uma Bucha de Maconha, uma balança de precisão, um Rolo de plástico filme, duas câmeras de monitoramento, e um Rádio comunicador.