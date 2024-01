Um homem de 22 anos que recebeu o benefício da “saída temporária” em 29 de dezembro foi preso em flagrante ao não voltar ao sistema prisional. A detenção aconteceu na noite desse domingo (7/1), em Ipatinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Ao ser abordado por policiais militares, o homem teria disparado contra a guarnição.

Conforme a Polícia Militar, durante patrulhamento no Bairro Vila Celeste, os militares se depararam com um carro, onde havia quatro homens, que ao perceberem a aproximação da viatura tentaram fugir pela contramão. Durante a perseguição, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e caiu em um barranco.

Sem o veículo, os homens tentaram fugir a pé e realizaram disparos de arma de fogo contra os militares. Com um dos autores, a PM encontrou um revólver calibre 38, um carregador de pistola, três cartuchos calibre 38, vinte munições intactas de calibres diferentes, uma bucha de maconha, uma pedra de crack e dois aparelhos celulares.

Força-tarefa

Desde a morte do sargento Roger Dias da Cunha fez a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) intensificar a recaptura de detentos beneficiados com a saída temporária de Natal e Ano Novo e que não retornaram ao sistema penitenciário, após o prazo determinado pela justiça. O militar foi baleado na cabeça por um preso que recebeu o benefício e não retornou à cadeia.

Já o senador Rodrigo Pacheco (PSD) prometeu pôr fim ao benefício para presos em regime semi-aberto em datas comemorativas. Um projeto de lei que propõe o fim das saidinhas temporárias está parado na Comissão de Segurança Pública (CSP) da Casa. O corpo do militar será enterrado hoje, no Cemitério Bosque da Esperança, Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em 2023, 4.158 detentos foram beneficiados com a saída temporária de Natal e Ano Novo. Porém, não informou quantos estão foragidos. Já o tenente-coronel Flávio Godinho disse que, em 2 de janeiro, 118 não tinham retornado aos presídios. A declaração foi dada ontem, durante balanço da Operação Escudo. Segundo a PMMG, em menos de 24 horas, 25 dos 73 presidiários beneficiados com a saída temporária foram recapturados.

A informação é do tenente-coronel, diretor de operações da Polícia Militar. Ele disse esperar que os que ainda estão foragidos sejam presos esta semana. O militar afirmou ainda que aqueles que não retornaram são autores de 130 crimes diferentes. As buscas acontecem não só em Belo Horizonte, mas também em Contagem, Governador Valadares, Muriaé, Poços de Caldas, Uberaba, Betim e Teófilo Otoni. “São de presídios dessas cidades que saíram os presos que ainda não retornaram”, diz o tenente-coronel.

Ainda segundo ele, cinco criminosos são considerados de alta periculosidade. “São condenados pelos crimes de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, explosão de caixas eletrônicos, roubo e porte de arma.” Godinho disse, também, que foi formada uma força-tarefa. “Não só a PM está nessa operação, participam a Polícia Civil, o sistema penal, Polícia Rodoviária Federal, Tribunal de Justiça e Ministério Público, que de imediato se aliaram à Polícia Militar.”