Leone Lucas dos Santos foi enforcado e teve o corpo jogado no rio Itabirito

A comunidade do Aglomerado da Serra realizou neste domingo (7/1) uma carreata para homenagear o motorista de aplicativo Leone Lucas dos Santos, de 22 anos, assassinado no dia 28 de dezembro de 2023. Além da homenagem, foram entoados gritos por justiça.

A carreata reuniu diversos carros e motos, saiu da Praça Cardoso, no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e seguiu em direção ao Bairro São Lucas. A homenagem foi uma forma de unir a comunidade e compartilhar a dor envolvida na perda do morador da região.

O corpo de Leone foi encontrado na quinta-feira (4/1) em um rio, no distrito de Marzagão, em Itabirito, na Região Central de Minas, e foi velado no dia seguinte no Cemitério da Paz, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Os autores do crime foram presos na última terça-feira (2/1). Um homem, duas mulheres e um menor foram responsáveis por enforcar o motorista de aplicativo até a morte e, em seguida, jogar o corpo no rio em Itabirito.

Entenda o caso

Leonel Lucas dos Santos estava desaparecido desde o dia 28 de dezembro, quando aceitou uma corrida partindo da divisa entre BH e Nova Lima.

O crime teria sido premeditado pelos passageiros. Durante o trajeto, o menor fingiu passar mal para que o motorista parasse o carro. Nesse momento, o homem passou uma corda, improvisada com uma camisa do menor, pelo pescoço de Leone, que morreu por enforcamento.

O adolescente, então, assumiu a direção do veículo. Na entrada de Itabirito, na ponte do rio, jogaram o corpo e o celular da vítima. O carro foi abandonado alguns metros depois.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista teria mandado uma mensagem para a sogra durante o trajeto afirmando que a corrida estava estranha e que ele estava com medo e compartilhou sua localização em tempo real, mas o sistema parou ainda em Nova Lima.