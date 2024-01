Esmeraldas, conhecida pela Igreja de Santa Quitéria, acordou com a notícia do assassinato

Um corpo, de um homem, de 29 anos, encontrado numa estrada vicinal de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (7/1), é mais um mistério para a Polícia Civil. A vítima tinha marcas de violência e estava próxima de seu carro. Também foram encontrados documentos do homem.

Moradores da estrada conhecida por “caminho do Pesque e Pague” estranharam o veículo, num local ermo, com vidros e uma das portas aberta, o que fez com que chamassem a PM. Quando os policiais chegaram, encontraram o corpo, a cerca de 500 metros do veículo.

O carro era da vítima e a partir dessa identificação, conseguiram localizar um irmão do homem, que levou os policiais até o apartamento onde a vítima residia.

Lá, foram encontrados vestígios de uso de drogas e preservativos. A perícia esteve nos dois locais e a Polícia Civil já investiga o crime. Uma informação de última hora pode ajudar nas investigações, a de que a vítima seria homossexual. Não se sabe se o homem foi morto no apartamento, ou no local onde o corpo foi encontrado.