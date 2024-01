A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o autor dos tiros que matou o guarda municipal Flávio Batista de Araújo, de 37, anos, na madrugada do último dia 30, na BR-040, altura de Três Rios, cidade na divisa dos estados do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Trata-se de Maicon da Fonseca Fioravanti, de 21 anos, conhecido por “MK”.

Segundo apurado, até o momento, pelos investigadores, o objetivo do assassino não seria matar ninguém, mas sim conseguir um veículo para praticar assaltos.

O guarda municipal, que era nascido em Nova Iguaçu, onde está sua família, estava de folga na passagem do ano e tinha ido, com a família, a mulher, que é escrivã de polícia, a filha, e um amigo, que estava dirigindo o veículo, passar o réveillon.

Eles saíram de Contagem, onde a família reside, no final da noite de sexta-feira (29/12). Já de madrugada, no sábado, perto de 4h, e ao chegarem próximo a Três Rios, depararam com um para-choque de caminhão fechando a pista.

Para evitar um acidente, o amigo de Flávio, que estava dirigindo, reduziu a velocidade. Nesse instante, teria surgido um assaltante, de arma em punho.

Assustado, o motorista acelerou o veículo para tentar escapar do assalto, mas o ladrão começou a atirar, atingindo o guarda municipal, que estava no banco do passageiro.

Flávio foi ferido e eles seguiram para um posto da concessionária da BR-040. Foi pedido socorro, mas quando a ambulância chegou ao local, Flávio já estava sem vida.

Ele era lotado no Centro de Saúde do Bairro Nova Suíssa, zona oeste de Belo Horizonte.

Dois dos comparsas de “MK” já estão presos e a polícia fluminense procura pelo autor dos disparos. Uma operação de busca e captura foi montada e um alerta feito para as polícias de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, estados que fazem divisa com o Rio de Janeiro.