Corpo do guarda municipal foi sepultado no Cemitério de Austin, em Niterói

Sepultado, na tarde deste domingo (31/12), no Cemitério Municipal Carlos Sampaio de Austin, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, o corpo do guarda municipal de Belo Horizonte, Flávio Batista de Araújo Souza, de 37 anos, assassinado, a tiros, numa emboscada na BR-040, próximo o município fluminense de Três Rios, na madrugada de sábado. Dois dos envolvidos no assassinato já foram presos.

As prisões ocorreram na noite de sábado, feitas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que ainda procura pelo terceiro integrante do grupo, que está foragido.

Segundo informações da PM fluminense, o foragido teria sido o autor dos disparos. Os dois presos seriam comparsas de crime. Os dois foram levados para a Delegacia de Três Rios.

A morte do guarda municipal Flávio, que é natural de Niterói, ocorreu quando ele se dirigia com a família, a mulher, que é escrivã da Polícia Civil, e a filha, para Niterói, onde passariam o Réveillon. A família reside em Contagem, e Flávio estava lotado no Centro de Saúde do Bairro Nova Suíça, zona oeste de Belo Horizonte.

Eles saíram de casa no final da noite de sexta-feira e o pensamento era chegar, ao amanhecer, em Niterói, onde eram aguardados pela família do guarda municipal.

No entanto, ao chegar próximo a Três Rios, Flávio, que estava ao volante, deparou com um para-choque de caminhão fechando a pista. Para evitar um acidente, ele reduziu a velocidade. Nesse instante, teria surgido um assaltante, de arma em punho.

Assustado, Flávio acelerou o veículo para tentar escapar do assalto, mas o ladrão começou a atirar, atingindo o guarda municipal. Ele, mesmo ferido, conseguiu dirigir mais um pouco, sendo que sua mulher assumiu o volante e se dirigiu a um posto da concessionária da BR-040, onde pediu socorro. No entanto, quando a ambulância chegou ao local, Flávio já estava sem vida.

Velório e sepultamento

O corpo de Flávio foi liberado, pelo IML de Niterói, na madrugada deste domingo, sendo levado para o cemitério, conhecido por lá, por Austin. O velório teve início às 14h, apenas com a presença de familiares e amigos.