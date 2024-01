A cauda do helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, no Sul de Minas, nesta terça-feira (2/1), se desprendeu do restante da aeronave durante a queda. A informação foi repassada por militares do Corpo de Bombeiros, que atuam nesta quarta-feira (3/1) na remoção dos destroços. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas.

Leia: Capitólio: queda de helicóptero foi 6 dias antes de aniversário de tragédia

O acidente aconteceu por volta das 9h. A aeronave saiu de um condomínio em Escarpas do Lago, voou por menos de um minuto e caiu na represa. O motivo da queda será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (CENIPA). Um especialista em aviação consultado pela reportagem do Estado de Minas afirmou que as imagens do acidente sugerem que a aeronave fez uma manobra chamada "auto-rotação", quando há falha do motor.

“Tudo indica que foi um voo muito rápido. Ele realizou um voo muito breve e na sequência já caiu aqui às margens, aproximadamente a cinquenta metros da margem. Em um primeiro momento chegou a informação de que ela (a aeronave) estaria a mais de 20 metros de profundidade, mas nossa equipe de mergulho constatou que a aeronave está a mais ou menos 10 metros de profundidade”, afirmou o militar.

Vítimas

Estavam a bordo os passageiros Julia Mendonça Silva Bernardes, Leonardo Resende Silva Vitorino, além do piloto Lucas Chaves Ávila e o tripulante Vanilton Alves Balieiro — que morreu. O destino final do grupo era o município de Piumhi.

Vanilton Altos Balieiro, conhecido como “Du Brejo”, era um dos quatro tripulantes da aeronave. Ele ficou preso ao cinto de segurança e não conseguiu sair de dentro dos destroços. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros e a identidade por uma funerária de Capitólio. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Passos, e ainda não foi liberado. A previsão é que o velório aconteça nesta quarta-feira (3/1), em Capitólio.

As demais vítimas foram socorridas pelas unidades de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros. O piloto e uma passageira, de 22 anos, foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, também no Sul do Estado. A jovem se queixava apenas de dores pelo corpo e não tinha suspeita de fraturas. Já o piloto estava com suspeita de ter fraturado a coluna.

Já a terceira pessoa foi conduzida pelo SAMU para atendimento na cidade de Passos. Segundo relatos, a vítima, cuja identidade não foi divulgada, estaria sem responsividade de movimento nos membros inferiores.

Investigações

A retirada do helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, no Sul de Minas, estava prevista para esta tarde esta quarta-feira (3/1). Para que a aeronave fosse removida do local foi preciso que os Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) chegassem até a cidade.

A aeronave, de matrícula PP-MMA, modelo EC 120 B, foi fabricada em 2009. A situação de aeronavegabilidade consta como normal, e o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) é válido até 19 de outubro de 2024, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).