O corpo de uma mulher de 36 anos, que estava desaparecida desde o último dia 17 de dezembro, foi localizado pela Polícia Civil num bota-fora, no último domingo, na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, Região Central do estado. O suspeito do crime, um homem de 39 anos, foi preso preventivamente em Antônio Dias, cidade localizada a cerca de 90 quilômetros de distância. O crime aconteceu em João Monlevade.

Segundo informações dos investigadores, o suspeito confessou ter matado a mulher a facadas, motivado por ciúmes e com o objetivo de obter a guarda do filho exclusivamente para ele. Foi o suspeito, ao ser preso, que acabou confessando o crime e indicando o local onde enterrou o corpo.

As buscas pelo corpo duraram cerca de sete horas e contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros e do Poder Executivo de São Gonçalo do Rio Abaixo, que forneceu máquinas e funcionários. O corpo foi enterrado a mais de sete metros de profundidade.

Segundo informações dos policiais, eles haviam descoberto, nas investigações de desaparecimento, que a mulher era vítima de violência física e psicológica, além de sofrer ameaças e injúrias por parte do companheiro, com quem manteve um relacionamento de quatro anos e teve um filho, que hoje tem dois anos.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de João Monlevade, onde a vítima morava, em São Gonçalo do Rio Abaixo, onde vive o investigado, e em Antônio Dias, onde aconteceu a prisão.

As investigações foram coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em João Monlevade.