Causas do incêndio ainda não são conhecidas e só serão conhecidas depois do laudo pericial

Um incêndio, na noite de sábado (30/12), destruiu um galpão de produção de rapadura de uma fazenda, em Carmópolis de Minas, no centro-oeste do estado. Não houve vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Oliveira, que atendeu a ocorrência, a causa do incêndio seria a queima de um amontoado de bagaço de cana de açúcar. O fogo atingiu a estrutura de madeira do prédio, que tem aproximadamente 800 metros quadrados.

Os bombeiros encontraram fogo e muita fumaça vinda da sede da fazenda. A equipe de socorro, equipada e com proteção individual e material de combate a incêndio, chegou ao local sinistrado e checou que não havia vítimas.

No combate ao fogo, que foi extinto, foram gastos cinco mil litros de água. Os bombeiros fizeram, também, rescaldo do ambiente. A perda de material de produção foi grande, segundo um funcionário.