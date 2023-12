Duas viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram, na madrugada deste domingo (10/12), para combater um incêndio na região da Fazenda Santa Fé, Comunidade Água Branca, em Santa Helena de Minas, no Vale do Jequitinhonha.

De acordo com os militares, as chamas estariam concentradas em áreas de pasto, sem risco iminente de atingir as casas da tribo.

A equipe dos bombeiros é composta por oito militares especializados do Pelotão de Combate à Incêndios Florestais (PCIF), que faz parte da Companhia de Prevenção Ambiental do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta à Desastres (BEMAD).

A previsão de chegada da equipe ao local é o fim da tarde de hoje. Assim que chegarem, a expectativa é que haja informações sobre a situação dos focos e a progressão da propagação das chamas.