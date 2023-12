Pelo menos 11 pessoas morreram e 88 ficaram gravemente feridas nesta segunda-feira (18) em um incêndio no centro de Conacri, capital da Guiné, após uma explosão no principal depósito de combustível do país.

As autoridades deste país da África Ocidental determinaram o fechamento das escolas e pediram aos trabalhadores dos setores público e privado permanecerem em casa.

A explosão ocorreu em torno da meia-noite local (21h de domingo no horário de Brasília) no principal depósito de hidrocarbonetos do país, no distrito de Kaloum, perto do porto.

Os serviços de resgate reportaram "11 mortos e 88 feridos graves", declarou Jean Traoré, diretor-técnico do serviço de defesa civil. O balanço ainda é provisório.

O governo determinou a abertura de uma investigação.

As chamas seguiram ativas até o meio-dia na zona portuária, cercada pelas forças de segurança.

Guiné é governada desde setembro de 2021 por uma junta militar, liderada pelo coronel Mamadi Doumbouya, que derrubou Alpha Condé, o primeiro presidente eleito democraticamente em 2010, após dezenas de regimes autoritários.

Após o golpe e sob pressão internacional, Doumbouya prometeu que convocaria eleições em um prazo de dois anos a partir de janeiro de 2023.

bm-mrb-amt/cpy/sag/jvb/jc