Movimento na Feira Hippie é menor que o normal, mas expectativas é que vendas sejam melhores que no Natal

Amanheceu em Belo Horizonte e a Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades – popularmente conhecida como Feira da Afonso Pena ou Feira Hippie – já estava de pé. Coincidentemente, o último dia do ano também é o dia da última Feira de 2023, e ainda que menos movimentada por conta das viagens de fim de ano, a expectativa é de que as vendas ainda sejam melhores que no Natal.

“O movimento no Natal não foi muito bom, vendeu pouco e foi mais parado, mas estamos esperando que hoje seja melhor. A partir das 10h30 geralmente começa a chegar mais gente”, conta Marta Maria Freitas, comerciante há 17 anos na Feira da Afonso Pena que vende produtos de cama, mesa e banho.

Ainda assim, não se podia considerar que a manhã da Feira estava “parada”. A vendedora de roupas Nísia Iori esteve ocupada com as vendas e uma barraca cheia com um público que deixou para fazer as compras de roupa de Ano Novo para a última hora.

“O movimento me surpreendeu bastante e está bem melhor do que eu esperava. Achei que fosse estar vazio, mas a barraca está cheia e as expectativas estão boas”, comenta ela.

E a correria não é só dos comerciantes. Com o período de férias e as viagens marcadas, muita gente não teve tempo para parar e pensar no que vestir na virada, como é o caso de Daniela de Paula.

“Deixei para comprar agora por conta da correria. Fui viajar no Natal e não tive tempo para procurar antes. Dei preferência para procurar na Feira Hippie por conta das opções e aproveitei para trazer minha irmã, que veio de Cuiabá, no Mato Grosso, para conhecer a Feira e poder ver algo para ela”, conta ela.

A Feira Hippie de Belo Horizonte funciona aos domingos, das 7h às 14h.