Um grave acidente entre três veículos de grande porte, dois ônibus e um caminhão, interdita a Rua Padre Libério, no Bairro JK, em Pará de Minas, na manhã deste sábado (30/12). Quinze passageiros ficaram feridos, nenhum em estado grave. Eles foram levados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição.

O fato ocorreu por volta das 9h30. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos ônibus, de 53 anos, seguia no sentido Bairro São Pedro para o Centro, quando perdeu o controle da direção e, desgovernado, chocou-se de frente com o coletivo da mesma empresa, que estava em sentido contrário, parado na via, aguardando a abertura do semáforo.

Com o impacto da batida, o veículo que estava parado atingiu um caminhão que estava logo atrás, também aguardando no sinal. As 15 vítimas tiveram ferimentos no rosto e pernas (joelhos). O trânsito ficou interditado até a remoção dos veículos acidentados.