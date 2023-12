Leilão do Detran/MG

O Detran-MG programou 13 leilões online de veículos para janeiro de 2024, distribuindo carros e motos em pátios autorizados em diversas cidades. Estão na lista: Contagem, Araxá, Jaíba, Viçosa, Perdizes, Nova Ponte, Santa Juliana, Sacramento, Brasília de Minas, Mateus Leme e Além Paraíba.

Para participar é necessário ter cadastro no sistema de Leilões, feito no site do Detran. Os interessados também podem visitar os pátios para inspecionar presencialmente os automóveis e motocicletas, nos dias e horários estabelecidos nos editais de cada leilão.

Dentre os veículos, estão carros conservados e sucatas. Os carros considerados em bom estado podem voltar a circular depois de eventuais reparos e da realização da transferência, como requerido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por outro lado, os conjuntos identificados como sucatas só podem ser adquiridos por empresas de desmonte devidamente autorizadas pelo Detran-MG.

Confira a lista

CONTAGEM

Edital nº 167/2023??

Data: 29/01/2024 a 02/02/2024

Hora: 9h do dia 29/01/2024 às 17h do dia 02/02/2024 .

Quantidade de Veículos:281.

Pátio: PRV.

Visita ao Pátio: 24 a 26/01/2024 – 9h às 17h.

ARAXÁ

Edital nº 184/2023

Data: 26 a 29/01/2024

Hora: 08h do dia 26/01/2024 às 17h do dia 29/01/2024.

Quantidade de Veículos: 33.

Pátio: Impacto Remocoes e Guarda de Veiculos Eireli.

Visita ao Pátio: 23 a 25/01/2024 - 08h às 11h e 13h às 17h.

ARAXÁ

Edital nº 185/2023

Data: 26 a 30/01/2024

Hora: 08h do dia 26/01/2024 às 17h do dia 30/01/2024.

Quantidade de Veículos: 56.

Pátio: Auto Socorro Amazonas.

Visita ao Pátio: 23 a 25/01/2024 - 08h às 11h e 13h às 17h.

ARAXÁ

Edital nº 186/2023

Data: 26 a 31/01/2024

Hora: 08h do dia 26/01/2024 às 17h do dia 31/01/2024.

Quantidade de Veículos: 65.

Pátio: Patio Araxá Dia e Noite Ltda ME.

Visita ao Pátio: 23 a 25/01/2024 - 08h às 11h e 13h às 17h.

JAÍBA

Edital nº 2730/2023

Data: 25 a 31/01/2024

Hora: 08h do dia 25/01/2024 às 18h do dia 31/01/2024.

Quantidade de Veículos: 282.

Pátio: Pátio Jaibão Serviços de Remoção e Guarda de Veículos.

Visita ao Pátio: 22 a 24/01/2024 - 09h às 17h.

VIÇOSA

Edital nº 178/2023?? | Edital nº 179/2023

Data: 25 a 26/01/2024

Hora: 08h do dia 25/01/2024 às 17h do dia 26/01/2024.

Quantidade de Veículos: 32 | 38

Pátio: Auto Socorro João Rossi | Viçodiesel

Visita ao Pátio: 23/01/2024 – 8h às 12h e 14h às 17h.

PERDIZES

Edital nº 183/2023

Data: 24 a 25/01/2024

Hora: 08h do dia 24/01/2024 às 17h do dia 25/01/2024.

Quantidade de Veículos: 14.

Pátio: Auto Socorro Ribeiro.

Visita ao Pátio: 17 a 19/01/2024 - 08h às 11h e 13h às 17h.

NOVA PONTE

Edital nº 182/2023??

Data: 24/01/2024 a 25/01/2024

Hora: 8h do dia 24/01/2024 às 16h do dia 25/01/2024

Quantidade de Veículos:.25.

Pátio: Auto Socorro Lider NP

Visita ao Pátio: 17 a 19/01/2024 – 8h às 11h e 13h a 17:00h.

SANTA JULIANA

Edital nº 181/2023??

Data: 22/01/2024 a 24/01/2024

Hora: 8h do dia 22/01/2024 às 17h do dia 24/01/2024

Quantidade de Veículos: 24.

Pátio: Guincho São Cristovão

Visita ao Pátio: 17 a 19/01/2024 – 8h às 11h e 13h a 17:00h.

SACRAMENTO

Edital nº 180/2023??

Data: 22/01/2024 a 24/01/2024

Hora: 8h do dia 22/01/2024 às 16h do dia 24/01/2024

Quantidade de Veículos:24.

Pátio: SOS Ribeiro

Visita ao Pátio: 17 a 19/01/2024 – 8h às 11h e 13h a 17:00h.

BRASÍLIA DE MINAS

Edital nº 3324/2024

Data: 15 a 17/01/2024

Hora: 08h do dia 15/01/2024 às 18h do dia 17/01/2024.

Quantidade de Veículos: 260.

Pátio: Pátio de Veículos Brasília de Minas.

Visita ao Pátio: 09 a 12/01/2024 - 08h às 17h.

MATEUS LEME

Edital nº 166/2023

Data: 10 a 12/01/2024

Hora: 9h do dia 10/01/2024 às 17h do dia 12/01/2024.

Quantidade de Veículos: 66.

Pátio: Socorro Durães.

Visita ao Pátio: 08/01/2024 – 9h às 17h.

ALÉM PARAÍBA

Edital nº 131/2023