PM fará operação no combate ao "Rolezinho do Grau" no reveillon

No combate ao “Rolezinho do Grau”, as manobras perigosas e proibidas de motocicletas, nos bairros de Belo Horizonte e em várias cidades do interior mineiro, a Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (29/12), um homem de 24 anos, que estava numa moto roubada. Ele é suspeito de vários crimes nessa modalidade.

A blitz da Polícia Militar aconteceu no Anel Rodoviário, altura do Bairro Nova Floresta, região nordeste da capital mineira. Os policiais avistaram um homem numa motocicleta, sem capacete, e determinaram que ele parasse. Ao revistar o piloto, encontraram a réplica de uma arma de fogo.

O roubo dessa motocicleta havia acabado de entrar no sistema do Copom, que distribuiu a ocorrência na rede de rádio e internet da Polícia Militar. O veículo tinha sido roubado, instantes antes, na Rua Jacuí, e pertencia a um entregador, que foi surpreendido quando chegava para uma entrega pelo homem que lhe apontava uma arma -provavelmente, a réplica encontrada com o suspeito. O roubo foi registrado por câmeras de segurança.

Ao interrogar o suspeito, ele demonstrou uma fala desconexa, dando a impressão de que havia consumido drogas ou bebido. No entanto, não se percebia o odor de álcool.

O homem alegou, primeiro, que tinha roubado a motocicleta para tentar conseguir dinheiro para levar para casa na passagem de ano. O levantamento da ficha criminal do suspeito mostrou que ele tem várias passagens pela polícia. Depois, ele admitiu ter consumido drogas e que não estava consciente do que fazia quando roubou a motocicleta.

Números

A Polícia Militar divulgou um balanço das ações contra o “Rolezinho do grau” nos últimos dias, em Belo Horizonte. Foram apreendidas três mil motocicletas e efetuadas as prisões de 600 pessoas, diretamente envolvidas com essa prática.

Segundo o tenente-coronel Flávio Santiago, diretor de operações da Polícia Militar, o combate será intensificado na passagem de ano novo, com operações que terão, inclusive, a participação de helicópteros da corporação.

“O nosso serviço de inteligência já está trabalhando com as placas que foram identificadas. Temos todo um trabalho de monitoramento de rede e vamos fazer inúmeras blitz de trânsito até o Ano Novo, ocupando os espaços. As nossas aeronaves irão monitorar esses locais onde essas pessoas irão se aglomerar”, disse o comandante.

No total, nos últimos dias, a PM recebeu, nada menos, que 12 mil chamados denunciando e reclamando dos “Rolezinhos”, através do número de telefone 190. As chamadas, além de Belo Horizonte, vieram de Contagem, Betim, Ibirité, Governador Valadares, Araxá, Montes Claros, Juiz de Fora e Matias Barbosa.

O tenente-coronel ressalta que a prática dos “Rolezinhos”, empinar motos e fazer manobras perigosas, colocando em risco a população e os próprios participantes da prática, infringe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “É uma infração gravíssima. O participante terá de pagar uma multa no valor de R$ 293,47, além de perder a carteira, ficando proibido de pilotar de dois a oito meses”.