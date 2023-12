Com milhares de pessoas aproveitando a última sexta-feira (29/12) do ano para viajar, a Rodoviária de Belo Horizonte registrou um movimento intenso durante todo o dia. Cerca de 32 mil pessoas passaram pelos terminais, seja entre chegadas ou partidas.

A Terminais BH, que administra a rodoviária da capital, espera que o fim deste ano registre 9.632 embarques. O número é cerca de 3% maior que em 2022. Também são aguardadas 9.564 chegadas de ônibus, 4% a mais que no último ano. Ao todo, durante todo o período de festas deste fim de ano, a expectativa é de que quase 500 mil pessoas utilizem a rodoviária da capital.

O grande movimento na rodoviária durou até o fim desta noite. Passageiros que aguardavam para suas viagens se assustaram com a quantidade de filas e pessoas no terminal. “Estou indo para Mantena, passar o ano novo com a família. Me surpreendeu muito, está muito mais cheio. Ano passado, por exemplo, tinha muita gente, mas os corredores da rodoviária não ficavam cheios assim. Hoje vemos gente em todos os assentos, nos corredores e nas filas”, disse o pedreiro Nery Felix Filho, de 45 anos.

A diretora da Terminais BH Vanessa Costa explica que o movimento é grande, mas, mesmo assim, não é o mesmo desde 2019. “Mesmo com o aumento da procura por passagens de ônibus, em função da alta dos preços nos bilhetes de avião, e com um registro menor de casos de Covid-19, ainda sentimos um aumento menor em relação à mesma data em 2019”, disse.

Leia também: ‘Rolezinho do grau’: 3 mil motocicletas foram apreendidas desde o Natal



Quem sai de BH para fora do estado tem como principais destinos as cidades de Rio de Janeiro, Cabo Frio, São Paulo, São Bernardo do Campo, Brasília, Goiânia, Curitiba, Vitória entre outras cidades. Já os passageiros que querem viajar para o interior do estado vão, em sua maioria, para as cidades de Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares e Uberlândia.

Além de sexta (29/12), a previsão é de que a próxima terça-feira (2/1) também tenha movimento superior a 34 mil pessoas.