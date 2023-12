Você arriscaria fazer o transporte de droga, de uma cidade para outra, para ganhar R$ 400? Pois foi isso o que aconteceu com dois homens, E. R. T. e J. P. S., flagrados transportando duas barras de pasta básica de cocaína num ônibus de viagem. O veículo seguia de Belo Horizonte para Mantena.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fazia o patrulhamento da rodovia MGC-381. No quilômetro 72, próximo a Divino das Laranjeiras, no Vale do Rio Doce, passaram a realizar uma blitz e pararam o ônibus.

Em seguida, entraram no veículo e perceberam que, nas poltronas dos fundos, dois homens ficaram nervosos. Os policiais se aproximaram e um deles tentou esconder uma mochila preta.

Os policiais pegaram a mochila e, ao revistá-la, encontraram a droga. os dois tentaram explicar que não eram os donos da pasta de cocaína e que estava ganhando R$ 400 para transportá-la, a partir de Ipatinga, e entregá-la em Mantena.

Os dois foram levados para a Delegacia de Conselheiro Pena e os policiais tentam, agora, identificar e prender os receptadores da droga.