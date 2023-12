O paradeiro do veículo foi descoberto pelo rastreamento do celular da proprietária da caminhonete

Uma perseguição policial na região Central de Belo Horizonte terminou em um acidente entre uma caminhonete e um ônibus.

A ocorrência aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (29/12), na Avenida Amazonas próximo ao cruzamento com a Rua dos Tupis.

A reportagem do Estado de Minas esteve presente no local e verificou que o motorista da caminhonete foi preso. A caminhonete foi roubada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e só foi parada pela polícia quando bateu na traseira do ônibus, já na capital mineira.

O paradeiro do veículo foi descoberto por conta do celular da proprietária, que estava dentro da caminhonete. Outro suspeito do crime, que acompanhava o ladrão que dirigia o veículo também foi preso pela PM.

O motorista do ônibus contou à reportagem que ele estava parado na área de embarque dos passageiros e percebeu o impacto na traseira do ônibus. Quando ele desceu do coletivo, viu a caminhonete que estava sendo perseguida pela polícia. De acordo com o motorista, não houve ferimentos dos passageiros do ônibus.