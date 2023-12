Segundo Polícia Militar, vítimas estavam a caminho de pizzaria com as namoradas quando foram baleadas

Dois homens, de 23 e 28 anos, morreram a tiros na madrugada desta sexta-feira (29/12), na rodovia Camilo Teixeira da Costa, na altura do bairro Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam a caminho de uma pizzaria com as namoradas quando o crime aconteceu. Cada casal estava em uma moto quando um deles começou a discutir.

Os quatro amigos pararam na rodovia para conversar quando dois homens em uma moto se aproximaram e perguntaram para os rapazes de onde eles moravam. As vítimas responderam que eram do bairro Paulo VI, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Depois da resposta, os suspeitos atiraram. A namorada de um dos homens tentou defender o companheiro, mas sem sucesso. As mulheres não se feriram.

O homem de 28 anos chegou a ser socorrido para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento. O jovem de 23 anos foi atingido cinco vezes.

O caso foi levado para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.