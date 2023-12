Uma mulher, de 25 anos, foi esfaqueada no tórax pelo companheiro, de 29, na madrugada desta quinta-feira (28/12), no Bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na UPA Norte pouco depois que a vítima deu entrada. A mulher relatou que foi golpeada pelo companheiro durante uma discussão.

Ainda de acordo com os militares, a vítima estava muito debilitada e com dificuldade na fala quando foi abordada pelas equipes, mas conseguiu indicar o nome e o endereço do suspeito.

No local, a polícia encontrou o homem com os braços e roupas sujas de sangue. Questionado, o suspeito negou as agressões, mas indicou uma faca de açougueiro que estava na pia.

Uma bermuda feminina suja de sangue também foi recolhida do local. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

A mulher deu entrada com uma perfuração no peito, próximo ao coração, e outra no pulmão. Ela foi transferida em estado grave para o Hospital Risoleta Neves.