A tarifa do táxi-lotação em Belo Horizonte vai sofrer um reajuste e ficar mais cara a partir desta sexta-feira (29/12). A decisão, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), veio para equilibrar os valores dos serviços de transporte público coletivo e do serviço de táxi-lotação.

Na Avenida Afonso Pena, a tarifa passará de R$ 5 para R$ 6. Já na Avenida do Contorno, o serviço vai deixar de custar R$ 4,50 para valer R$ 5,25. Os valores devem estar afixados no vidro traseiro lateral esquerdo dos veículos, em papel adesivo.

O reajuste veio para acompanhar o aumento do valor da passagem de ônibus, que aumentou em 16,6%. A partir de sexta (29/12), a tarifa sai de R$ 4,50 para R$ 5,25. Entre as linhas circulares e alimentadoras, o preço, que era R$ 4,50, vai para R$ 5.

Leia também: Cobrança no estacionamento rotativo em BH é suspensa



De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os reajustes foram necessários por causa das limitações orçamentárias previstas para 2024 e pela necessidade de investimentos na melhoria gradual dos serviços.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata