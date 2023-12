A outra vítima foi socorrida com suspeita de fratura no braço e um corte na cabeça

Uma mulher morreu atropelada por um carro na rodovia Fernão Dias, no sentido Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (27/12), na altura do km 479 da rodovia.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros (CBMMG), a vítima tinha suspeita de fratura no fêmur e traumatismo cranioencefálico (TCE) e morreu no local do acidente.

Ainda há a informação de uma segunda vítima que foi atendida pela Arteris Fernão Dias. Segundo os militares, a vítima foi socorrida em segurança com suspeita de uma fratura no braço e um corte na cabeça, sendo conduzida para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

A concessionária que administra a estrada também informou que a via marginal está interditada do km 479 ao km 480,5. Não há informações sobre congestionamento no local.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.