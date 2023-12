O Governo de Minas Gerais autorizou aumento de 7,15% no preço das passagens dos ônibus metropolitanos, nesta terça-feira (26/12). A mudança vale a partir da meia-noite da sexta (29/12).

A Região Metropolitana de Belo Horizonte tem 635 linhas de ônibus em operação, sendo que cada uma circula com valores diferentes de tarifa – são 39 tipos.

Os valores aumentarão conforme a tarifa atual. Na maioria das linhas, a passagem custa R$ 7,20. Neste caso, com o ajuste, elas passam a ser R$ 7,70.

Veja todos os valores reajustados clicando AQUI.

Governo de Minas

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), o reajuste é anual e está previsto no contrato com as empresas. A revisão é necessária para "garantir a operacionalização do sistema e leva em consideração a inflação para o período, a atualização dos insumos de maior peso por meio de índices correlatos, bem como a correção dos demais itens da planilha contratual de custos pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA".

Também nesta terça, a prefeitura da capital informou que a tarifa principal da cidade sai de R$ 4,50 para R$ 5,25 a partir da zero hora de sexta-feira (29/12).