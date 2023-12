O padrasto de uma menina de dois anos foi preso sob a suspeita de ter estuprado a criança em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Ele nega o crime, mas o depoimento de um dos irmãos da vítima foi crucial para que a polícia conduzisse o homem.





Após o almoço de Natal, nessa segunda-feira (25/12), a mãe da vítima, o padrasto e as três crianças da família voltaram para casa. As crianças brincavam na varanda enquanto o suspeito ficou na sala, segundo depoimento dele. A mulher estava em um quarto da casa.





A certa altura, contudo, ela teria ouvido um barulho e encontrou a menina caída no chão e, ao levantá-la, percebeu o sangramento na fralda dela. A mãe, por sua vez, disse à polícia que a criança tomou dois banhos antes do fato e ela não tinha ferimentos.





Devido à gravidade do sangramento, ela teve que ser atendida no Hospital Regional de Patos de Minas. Foi constatado um corte no ânus da criança.





Na unidade de saúde, com a suspeita de estupro, o conselho tutelar foi acionado. Enquanto deixava o hospital com os dois irmãos da vítima, o mais velho, de quatro anos, afirmou que o padrasto agrediu a irmã, chegando a jogá-la no chão.





Outra informação aumentou a suspeita contra o homem. A esposa contou que ele teve uma grande mudança de comportamento após a descoberta do ferimento da menina, chegando a tomar medicamento para se acalmar.





O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Plantão. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).