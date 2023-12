Algumas pessoas sempre esperam até a última hora para decidir o que fazer na virada do ano. Para as que estão em Belo Horizonte, os eventos fechados se tornam boas opções para a celebração do ano novo, pois contemplam música ao vivo e menus caprichados.

As festas refletem a diversidade cultural da cidade e tentam cobrir todos os gostos – seja para atrações musicais ou nas escolhas gastronômicas. Pensando nisso, Estado de Minas listou eventos em diversos pontos da cidade, com destaque para os que oferecem "open bar" e "open food".

Churrasquinho de réveillon

Para quem não dispensa um churrasco, o Porcão, no Bairro São Bento, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, fará sua tradicional festa "open bar" e "open food" para a chegada do novo ano. O evento será regado com os melhores drinks e gastronomia, embalado por quatro shows, entre eles Marcelo Coelho, com o melhor do bloco do Beiço do Wando, destaque no carnaval de BH. O cardápio completo pode ser conferido na página do restaurante, onde há ingressos disponíveis por R$ 450 (feminino) e R$ 550 (masculino).

Cover de bandas famosas

Os amantes do rock n' roll têm encontro marcado no Underground Pub, no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste de Belo Horizonte. O espaço recebe shows das bandas Cash, Lurex e Putz Grilla em um evento "open bar" e "open food", com cardápio que inclui mesa de frios, sanduíches e jantar completo. Confira o menu em detalhes na página da Central dos Eventos, onde há ingressos disponíveis a partir de R$ 350.

Outra opção para os amantes do “bate-cabeça” é o réveillon do Mister Rock, casa especializada em rock n' roll no Bairro Prado, na Região Oeste de BH. Mister Rock Band recebe convidados e abre o palco para as bandas The Homer (cover de Pearl Jam), Locomotive (Guns N' Roses), The Cranberries Cover e Rockstation (Clássicos do rock e System of a Down). Open bar e open food com cardápio disponível no Sympla e ingressos entre R$ 220 (individual) e R$ 1000 (mesa para 4 pessoas).

Vista para Lagoa da Pampulha

Com uma vista panorâmica para a Igrejinha da Pampulha e para a queima de fogos no cartão-postal de BH, o Bebedouro Bar & Fogo apresenta uma seleção especial de vinhos e espumantes no dia 31 de dezembro. Para os amantes de cerveja, o evento também terá "open chope". Confira o cardápio na página do Sympla, onde há ingressos a partir de R$ 100.

Ainda na Região da Pampulha, a unidade do Porks Castelo está preparando uma noite especial de réveillon, com música ao vivo e Dj’s. O local vai funcionar a partir das 19h. Não será cobrada entrada nem consumação mínima. No tapping, mais de 10 chopes diferentes da Verace, Krug, Stadt Jever, Évora, Kud, Bruder e Capa Preta. Haverá venda de espumantes, além de drinks especiais. Reservas pelo Instagram: @porkscastelo.

De sofrência à música eletrônica

Uma virada embalada por grandes sucessos da MPB e do jazz, em um dos bairros boêmios mais tradicionais de BH. Essa é a proposta do bar do Museu Clube da Esquina, no Santa Tereza, Região Leste da cidade, que preparou uma noite com quatro shows. Sem "open bar" ou "open food", o evento oferece um cardápio especial à la carte assinado pela chef Giovana Belliene, com ingressos a partir de R$ 259.

Para quem gosta de sofrência, a Fazenda Mineira, casa de shows em Venda Nova, que tem a cara da música sertaneja, abre sua celebração da virada com show de Léo Santorini, cantando sucessos do gênero. O "open bar" tem gin, chopp e não-alcoolicos, enquanto as opções do "open food" incluem petiscos e porções da cultura de boteco, mesa de frios e um jantar de massas. Os ingressos, a partir de R$ 150, estão à venda pela internet.

Pagode e axé estão garantidos nesta virada no Praianos Bar, no Barreiro, com shows dos grupos Sem Dilema e Soul Mohad, além dos sets de funk e ritmos diversos dos DJs Brenin e Peejota. Com bebidas e comidas cobradas à parte, o evento tem ingressos à venda pela internet a partir de R$ 20.

No Night Market, Região Oeste de BH, ritmos brasileiros e muita música eletrônica agitam a comemoração, com repertório de axé, samba e brasilidades. Os DJs Igor Lamego e Stockler fazem sets 'open format' e Montini encerra a virada já na primeira manhã de 2024. O cardápio do "open food" pode ser conferido em detalhes no link para compra de ingressos, disponíveis por R$ 460 (feminino) e R$ 520 (masculino).

Pé na areia

Passar o réveillon na praia, sem sair de BH, é possível? O Na Areia 360º oferece a chance de entrar em 2024 em clima praiano. O evento estimula o público a ficar à vontade, com os pés na areia, na Arena BH Beach, no Bairro Estoril, Região Oeste de BH. O cardápio inclui sushi e frutas da estação, e o menu completo pode ser consultado no Sympla, onde também estão disponíveis os ingressos por R$ 360.