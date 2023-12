Conhecida por ser ponto de armazenamento de armas de fogo ilegais e operações do tráfico de drogas no Bairro Fraternidade, em Governador Valadares, no Leste de Minas, os dias de crimes na chamada "Casa do Ananias" acabaram depois de uma operação policial que terminou com dois homens presos e cinco menores detidos, na noite deste sábado (23/12).

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), militares do tático móvel do 6º Batalhão da PMMG realizavam uma operação naquela região quando foram acionados via Central de Operações (Copom) para averiguar um chamado de disparo de arma de fogo.

O local fica em uma rua sem saída e é acessado por um beco escuro e profundo, em meio a entulho e lixo. Por ficar nessa posição, as atividades ilícitas podiam ocorrer fora do alcance visual de quem transitasse pela rua.

"(O local é) Conhecido pela PMMG por ser utilizado para guarda de armas de fogo, bem como para comercialização de drogas ilícitas. Em razão da constante guerra entre as gangues, a guarnição se deslocou

para as proximidades e localizaram o suspeito no interior do imóvel abandonado", informou a PMMG.

Os suspeitos e os menores tentaram fugir e jogaram as drogas que tinham nos telhados das casas vizinhas, mas os policiais conseguiram detê-los e apreender o material usado nos crimes.

Um dos suspeitos que tinha em sua posse uma pistola calibre 9 milímetros tentou fugir também pelo telhado, mas as telhas se quebraram e o criminoso acabou caindo no interior da residência vizinha, sendo detido em seguida.

A arma tinha dois carregadores e 45 munições intactas. No interior da casa foram localizados, ainda, sete porções de maconha e R$ 972. Nenhum dos envolvidos sabia dizer quem era o proprietário da Casa do Ananias, que segundo os militares está abandonada e foi apossada pelas gangues de traficantes.

Os envolvidos e o material apreendido foram levados para a delegacia de plantão regional. Segundo a vizinhança relatou à PMMG, os suspeitos representavam perigo e geravam insegurança na região.