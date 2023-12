A mineira Mariana Macedo, de 28 anos, é uma das personalidades presentes na lista da Forbes Under 30, que apresenta jovens com até 30 anos que se destacaram em seus ramos de atuação em 2023.

A arquiteta é idealizadora da maior plataforma de arquitetura e design do Brasil, o Casoca, lançado em 2019. Ela tem dois sócios na empreitada, Marcelo Martins, também de 28 anos e ao lado de Mariana na lista, além do economista Matheus Melo.

Natural de Belo Horizonte, a mineira cursou arquitetura na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e se formou em 2018. Ela conta que a ideia para criar a plataforma surgiu no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

“Quis fazer um TCC empreendedor. Eu e meu sócio Marcelo fomos investigar qual era a dor dos arquitetos durante o processo de escolha de produtos. Vimos que não existia um catálogo que reunisse todas as marcas brasileiras, principalmente relacionadas ao arquivo 3D (projeto em formato tridimensional)”, explica.

Mariana conta que, no início, ela e Marcelo faziam uma curadoria de marcas e produtos que estão no mercado. “Já reunimos todas as informações que o profissional precisava, fotos, medida, descrição, o arquivo 3D. Isso facilitou muito a vida dos profissionais.” Segundo ela, a investigação para o TCC mostrou que faltava uma plataforma para os arquitetos fazerem pesquisa e escolherem produtos.

Foi aí que os dois se juntaram ao terceiro sócio, Matheus Melo. “Ele já tinha uma plataforma chamada Casoca, mas que vendia produtos de lojas de decoração. Unimos as duas ideias, ele também entendeu que funcionava muito melhor como catálogo do que como local de venda em si.”

Boca a boca e pandemia

A arquiteta conta que, após o lançamento, arquitetos, designers e estudantes receberam muito bem a plataforma. “Acabou que eles foram grandes propagadores da ideia. Um mostrava para o outro, postava no Instagram e assim fomos crescendo.”

Marcelo, Mariana e Matheus são os sócios da plataforma Casoca Lara Rafaela/Divulgação

Os sócios também entraram em contato com as marcas mostrando os benefícios de estarem na plataforma. “No início, era mais difícil, as marcas não entendiam. Quando veio a pandemia, em 2020, acho que ficou mais claro para as marcas a necessidade de estar na internet, com informações completas e em lugares de muito acesso. Foi quando deslanchamos. 2020 foi um marco nos nossos acessos”, lembra.

Mariana conta que, a partir daí, as marcas foram entendendo a relevância de estar na plataforma. “Os próprios profissionais pediam para as marcas fazerem parte do Casoca. Conseguimos criar uma comunidade engajada e que entendia o objetivo da plataforma.”

A ferramenta reúne todas as informações e conteúdos necessários para que arquitetos e designers escolham os produtos para seus projetos, organizando os catálogos oficiais de mais de 300 empresas brasileiras de setores como mobiliário, iluminação e revestimentos. Hoje estabelecida como plataforma de especificação oficial do mercado brasileiro, o Casoca reúne uma comunidade de mais de 240 mil profissionais, 12 mil utilizadores diários e um dos maiores acessos da categoria, com mais de 4 milhões de visualizações de página por mês.

Expansão global

Com o sucesso da plataforma, o objetivo dos sócios é fazer uma expansão para outros países, principalmente da América Latina e Europa.

“Estamos trabalhando para colocar a plataforma em outros idiomas. Já temos acesso de outros países. Descobrimos, conversando com nossos clientes e marcas, que este mesmo problema que os profissionais têm, de encontrar informações e descobrir produtos, acontece em todos os países. Além disso, os profissionais da América Latina se inspiram muito no Brasil. Muitos deles compram produtos importados da indústria brasileira que já estão no nosso catálogo”, explica a arquiteta.

Segundo ela, as marcas brasileiras exportam muito para os países vizinhos. “Essa expansão vai ser interessante, inclusive, para os nossos clientes conseguirem chegar nesses outros países também, com catálogos bem completos e terem os produtos especificados pelos profissionais.

Empreendedora

A plataforma não é a primeira iniciativa da arquiteta mineira. Ainda durante a faculdade, ela abriu a primeira empresa. “Eram peças de design. Sempre gostei de criar produtos e adoro aprender com o mercado, ouvir o cliente e tentar desenvolver algo que realmente interesse a alguém.”

Ela acredita que o reconhecimento da lista pode ajudar no crescimento da plataforma. “Com certeza vai impactar. É um selo a mais para o nosso trabalho e vai nos ajudar a crescer, além de mostrar para as marcas que ainda não estão na plataforma quão importante é estar em um ambiente com tantos profissionais que usam diariamente a nossa plataforma”, conclui.