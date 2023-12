Além das tradicionais luzes e decorações da Região Centro-Sul de Belo Horizonte, como a Praça da Liberdade e a Praça Sete, outros lugares da capital mineira também estão em clima natalino. Um deles é o Bairro Caiçara, na Região Noroeste de BH, que, por meio de uma iniciativa 100% popular, também ganhou o próprio Papai Noel com renas, presépio e enfeites.



O idealizador do projeto “Decoração de Natal Brilho e Luz” é o publicitário Adaisson Oscar Ferreira que, junto com a namorada Almira Bretz Cardoso, decora a Praça Francisco Vieira Filho com a ajuda de doações feitas por moradores do bairro. De acordo com ele, a iniciativa surgiu há 12 anos graças à vontade de ressignificar a região em que mora. “A área da Avenida do Canal era uma das mais perigosas na época, tinha muita droga, muito lixo. Eu sempre gostei de fazer decoração de Natal, aí, achei legal fazer alguma coisa que desse um encanto natalino”, conta.

Nos cinco primeiros anos, explica Adaisson, a decoração foi feita com o dinheiro do próprio bolso mas, ao perceber que a população gostava de admirar as montagens, começou a arrecadar dinheiro da vizinhança. Atualmente, o publicitário distribui no bairro carnês nos valores de R$ 5, R$ 10, R$ 20 e R$ 30. “O dinheiro vem de alguns pequenos comerciantes e aproximadamente 90 pessoas do bairro. A gente corre atrás e vai pedindo”, conta.



A decoração e a parte elétrica são feitas por Adaisson e por Almira, que ficam responsáveis por comprar novos enfeites e fazer a manutenção dos antigos. “A gente pega ferragem, compra material, solda e pinta. Pegamos ideias da internet e vamos desenvolvendo. São erros e acertos.”, conta. O resultado é uma decoração que ele considera “muito autêntica”. “É aquele negócio bem artesanal, de cidade pequena. A nossa decoração é uma das mais reais na Grande BH”, afirma.



Os moradores do bairro concordam e Adaisson conta que recebe só elogios. “A reação do bairro é maravilhosa, é muito positiva. Até quem não se envolve reconhece que o comércio e o bairro ganham com a iniciativa. Vão pessoas do Caiçara e de fora visitar a nossa decoração”, pontua.

A má notícia é que é possível que a Decoração de Natal Brilho e Luz não volte no ano que vem. A escassez de apoio financeiro fez o publicitário decidir dar uma pausa no projeto. Mas para quem quiser conferir as luzes do Bairro Caiçara ainda há tempo. Os enfeites vão permanecer até 6 de janeiro de 2024 na praça, que também vai ser palco da tradicional Folia de Reis do Bairro Glória.

