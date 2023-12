Moradores e apoiadores do Instituto Padre Natanael vão continuar tendo a assistência da entidade que entrou em acordo com a Arquidiocese de BH

Nada como conversar para chegar ao entendimento. A Arquidiocese de Belo Horizonte e o Instituto Padre Natanael, na Vila Fazendinha, Bairro Serra, Região Centro-Sul da capital mineira, estabeleceram novo acordo sobre um imóvel localizado no Aglomerado da Serra e, assim, a entidade vai permanecer aberta e em funcionamento levando para a população da região suas ações sociais.

Em nota, a Arquidiocese de BH diz que: "Renovará o contrato de comodato que permite ao Instituto Padre Natanael continuar suas atividades em imóvel pertencente à Igreja, localizado no Aglomerado da Serra. O antigo contrato de comodato se encerrou e os fiéis da Paróquia Santa Dulce dos Pobres gostariam que o imóvel se tornasse também sede de atividades pastorais. O antigo contrato já previa uso compartilhado do espaço, mas os fiéis da Paróquia encontravam resistência de representantes do Instituto para desenvolverem, no imóvel, atividades pastorais".

A nota afirma ainda: "Diante do impasse, a Arquidiocese havia decidido pela não renovação do comodato, mas dirigentes do Instituto Padre Natanael, em reunião com o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, na manhã desta sexta-feira, dia 22, se comprometeram a partilhar o espaço com os fiéis da Paróquia Santa Dulce dos Pobres. Comprometeram-se ainda a utilizar a infraestrutura do imóvel para a implantação de uma creche, dedicada a crianças da Vila Fazendinha, no Aglomerado da Serra. Diante desses compromissos assumidos, que estarão no novo contrato de comodato, o arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo decidiu pela permanência do Instituto Padre Natanael no imóvel pertencente à Igreja".

Anteriormente, um grupo de moradores, apoiadores e voluntários do Instituto Padre Natanael, criado para promover solidariedade e ajuda às famílias carentes da região, protestou contra o possível encerramento de suas atividades pelo atual pároco da Igreja Santa Dulce dos Pobres, Jefferson Martins.

Por causa das manifestações, em nota diante da reportagem do Estado de Minas, de 16 de dezembro, a Paróquia Santa Dulce dos Pobres se pronunciou em 18 de dezembro explicando que "a comunidade paroquial, representada pelo Conselho Pastoral Paroquial, decidiu em votação, de modo unânime, pela não renovação do contrato de comodato que a Igreja mantinha com o Instituto Padre Natanael. O imóvel é das comunidades de fé da Paróquia Santa Dulce dos Pobres. Dentre os motivos para a não renovação está o descumprimento do que estava acertado em contrato pelo próprio Instituto: havia uma cláusula que previa uso compartilhado do espaço, com a Igreja podendo desenvolver também os seus trabalhos no imóvel. Mas o Instituto sempre foi resistente ao uso compartilhado".

Ainda conforme a nota da Paróquia Santa Dulce dos Pobres: "Atualmente não são realizados atendimentos sociais no espaço (por psicólogos, advogados e assistentes socias). A infraestrutura do imóvel é mobilizada somente para a distribuição de algumas cestas básicas e outros donativos. O contrato previa a utilização do imóvel para a oferta de cursos técnicos e oficinas, o que também não foi cumprido".

Mas no fim, tudo foi resolvido e a comunidade vai continuar assistida.