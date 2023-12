Duas cidades mineiras dos tempos coloniais se orgulham de “tesouros natalinos” que durante todo o ano, e não apenas nesta temporada de boas festas, estão abertos aos olhos de moradores e visitantes. Em Grão Mogol, na Região Norte, fica aquele que é considerado “o maior presépio permanente do mundo”, enquanto em Itapecerica, na Centro-Oeste, completa um ano o primeiro museu do estado dedicado ao nascimento do Menino Jesus.

Ocupando área de 3,6 mil metros quadrados, com 20 esculturas em tamanho natural no entorno da sagrada família – José, Maria e Jesus –, feitas em cimento, ferro e pedra-sabão, o Presépio Natural Mãos de Deus, inaugurado em 2011 em Grão Mogol, se destaca na bela paisagem da Cordilheira do Espinhaço. As peças são de autoria do escultor Antônio Silva Reis e do artista plástico Edson Novais.

Segundo o secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento econômico de Grão Mogol, Ítalo Oliveira Mendes, o presépio foi construído por Lúcio Bemquerer, falecido em 2021, que deixou um legado importante na cidade nascida no tempo da exploração dos diamantes. O benemérito doou o presépio à Arquidiocese de Montes Claros, ficando a gestão a cargo da Paróquia Santo Antônio.

“Vem muita gente visitar o Mãos de Deus. É um espaço ecumênico, aproveitam também para meditação. Em nossa cidade, é o lugar com maior número de turistas, estando em primeiro a Matriz de Santo Antônio, da primeira metade do século 19, que é bem diferente das igrejas barrocas de Minas. É toda feita em pedra, está entre as ’10 imperdíveis' do estado”, diz Ítalo.

MUSEU

Já em Itapecerica, na Região Centro-Oeste, a 178 quilômetros de Belo Horizonte, se encontra à disposição de todos o Museu Municipal do Presépio José Gomes Filho – “Zé Gominho”, inaugurado em 27 de novembro do ano passado e instalado no Centro Cultural. O acervo mantido pela prefeitura local reúne mais de 450 presépios doados ao município por Maria Teresinha Costa e Silva, natural da cidade e residente na capital.

Em Itapecerica, acervo mantido pela prefeitura reúne, no Museu "Zé Gominho", mais de 450 presépios doados à cidade. Cada um deles carrega regionalidades e estilos diferentes Prefeitura de Itapecerica/Divulgação

Conforme a prefeitura, o museu abriga presépios de diversos tamanhos, estilos e materiais, como metal, pedras semipreciosas, cerâmica, barro, resina, mármore, porcelana e vidro, originários de vários cantos do Brasil e do mundo. Há peças da Itália, Quirguistão, México, Colômbia, Bolívia, Peru e Panamá, além de exemplares presépios mineiros, catarinenses, gaúchos, pernambucanos e alguns de procedência desconhecida.

“Cada presépio carrega sua regionalidade e singularidade e representa seu contexto histórico, artístico e social. Uns maiores, outros menores, uns mais simples, outros mais sofisticados, e cada um com o seu encanto especial. Esse verdadeiro tesouro é um presente que Itapecerica recebeu das mãos da mecenas dona Teresinha, a quem externo sempre minha gratidão em nome do povo da nossa terra", ressalta o prefeito Wirley Reis. Para o chefe do Executivo, “o Museu Municipal do Presépio é mais um espaço cultural e turístico na cidade, mesclando fé e arte com beleza e doçura”.

SERVIÇO

Duas joias de Minas doadas de coração

Presépio Natural Mãos de Deus, em Grão Mogol, no Norte de Minas.



• Fica a 551 quilômetros de BH e a 140 quilômetros de Montes Claros.

• Endereço: Rua Hilário Marinho, s/nº, no Centro da cidade.

• Horário de visitação: de quarta-feira a domingo, das 8h às 20h.

• Entrada: R$ 5

Museu Municipal do Presépio José Gomes Filho – “Zé Gominho”, em Itapecerica, na Região Centro-Oeste.

• Fica a na Região Centro-Oeste, a 178 quilômetros de Belo Horizonte.

• Endereço: O Centro Cultural de Itapecerica fica na Rua JK, s/nº, Centro da cidade.

• Horário de visitação: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.