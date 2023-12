Papai Noel está no Centro de Belo Horizonte. Em funcionamento até 24 de dezembro, um espaço com cenário para fotos e apresentações musicais foi montado na Praça Sete, no quarteirão da Rua dos Carijós. O local também conta com a presença do “bom velhinho” para tirar fotos com os visitantes.

O espaço faz parte do projeto Natal BH Iluminada 2023, apresentado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), pela Cemig e pelo Governo de Minas Gerais.

Além dessa atração, a cidade conta com um circuito de luzes, que liga a Savassi à Praça Sete. A decoração começa na Avenida Cristóvão Colombo, passa pela Praça da Liberdade, segue por toda a extensão da Avenida João Pinheiro e, em seguida, pela Avenida Afonso Pena até a Praça Sete, na Casa do Papai Noel.

A visitação da casa é gratuita. Ela está disponível ao público de segunda a sexta-feira, das 11h às 20h, e aos sábados e domingos, das 9h às 14h.

Houve quem aproveitou as compras de fim de ano para tirar foto com o “bom velhinho”. Elcielen Mendonça, de 35 anos, estava voltando do trabalho e das compras, com os dois filhos, quando viu a decoração.

Elcielen Mendonça, de 35 anos, com os filhos Miguel (11) e Marcela (9) posam ao lado do Papai Noel Marcos Vieira/ EM/ D.A Press

“Estava com meus filhos Miguel (11 anos) e Marcela (9), e foi ótimo, eles ficaram muito felizes. A última vez que tiraram foto com o Papai Noel foi há cerca de cinco anos. Quero visitar de novo, agora com minhas outras duas filhas, Milena e Manuela”, conta.

Para a família de Solange Jardim, de 60 anos, o Natal é um momento mágico. “Somos de Frei Gaspar, cidade do interior de Minas Gerais e, geralmente, não temos tantas luzes. Meu filho tem 18 anos, é portador de Síndrome de Down e ama o Papai Noel. Tiramos foto todos os anos”, diz Solange. Ela, o marido Vagner Moutinho (60 anos) e o filho, Wagner Jardim Moutinho, também visitaram a Praça da Liberdade.

A família também visitou a Praça da Liberdade Marcos Vieira/ EM/ D.A Press

Natal BH Iluminada

O projeto tem iluminações temáticas, ambientes cenográficos e caravana com Papai Noel em toda a cidade. Confira o cronograma dos próximos dias:

22/12 – 9h às 18h – Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, Avenida Vilarinho, Ruas Menezes, Josué Martins de Souza, Maria Gertrudes Santos, Antônio José dos Santos, José Félix Martins, Avenidas Leontino Francisco Alves, Neném Lara Rocha, Ruas Edgar Torres, Augusto dos Anjos, Érico Veríssimo.

23/12 – 9h às 18h – Barreiro: Avenidas Sinfrônio Brochado, Visconde de Ibituruna, Afonso Vaz de Melo, Rua Joaquim de Figueiredo, Avenida Olinto Meireles, Rua Barão de Monte Alto, Avenida Manoel Salles Barbosa, Ruas Eduardo Carlos e Flávio Marques Lisboa.

24/12 – 9h às 14h – Savassi e Praça da Liberdade: Avenida Getúlio Vargas, Ruas Sergipe e Antônio de Albuquerque, Avenida Brasil, Ruas Tomé de Souza, Paraíba, Inconfidentes, Santa Rita Durão, Cláudio Manoel, Pernambuco, Fernandes Tourinho e Alagoas.

Além da caravana, ambientes cenográficos estarão espalhados por essas regiões. As instalações estão nos seguintes endereços: