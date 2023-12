Um desentendimento por causa do troco de uma conta em um restaurante, localizado no Centro de Belo Horizonte, terminou com um homem baleado nesta quarta-feira (20/12). De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PMMG), um cliente, identificado como policial penal, atirou no dono do estabelecimento.

Ainda de acordo com a PM, o proprietário chegou ao local, localizado na Avenida Santos Dumont, no quarteirão entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro, próximo às estações do Move, no momento em que o cliente discutia com uma atendente. Ele alegava que o troco estava errado.

Testemunhas relataram aos policiais terem visto o suspeito sacar uma arma e atirar contra o dono do estabelecimento. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O suspeito fugiu logo após o crime, mas foi localizado e preso em flagrante na Avenida dos Andradas, próximo ao Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam).

A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada. A ocorrência ainda está em andamento.