Imagens do circuito interno do Procon, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, mostram o momento da confusão entre um guarda municipal e um morador em situação de rua.



No vídeo, com pouco mais de dois minutos, o guarda municipal se aproxima do homem, que estava sentado em uma cadeira. O agente de segurança ordena a saída do morador de rua do local.



O homem se levanta e com um cachorro ao lado, se encaminha para a porta de saída do Procon. O vídeo não tem áudio, mas dá para perceber que o morador de rua começa a reclamar com o guarda municipal.

Ele fica na porta e começa a bater boca com o guarda municipal. Em determinado momento, dá um empurrão no guarda, que revidou com dois socos no rosto do homem.





Depois de agredir o morador em situação de rua, o guarda municipal puxa o cassetete. Mas, segundos depois, volta a guardar, ao lado do corpo.



O morador em situação de rua continua a reclamar, mas, passado um tempo, vai embora. Diversas pessoas que frequentavam o Procon presenciaram a cena. O fato

aconteceu no fim da tarde do dia 21 de novembro.

Conduta está sendo investigada

Dias após a confusão, uma pessoa que viu a cena fez uma denúncia junto à Corregedoria da Guarda Municipal para que fosse investigada a conduta do agente.



No final de novembro, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que o caso estava sendo analisado e que o guarda municipal estava realizando trabalho interno na corporação.



O jornal Estado de Minas voltou a questionar a Prefeitura sobre o caso e pediu uma atualização sobre a investigação. Contudo, não houve resposta.