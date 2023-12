Policiais apreenderam 35 garrafas de uísque com sinais de adulteração

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, em flagrante, um homem de 58 anos, suspeito de vender bebidas alcoólicas falsificadas. A detenção do suspeito ocorreu em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início após notícias de pessoas hospitalizadas na cidade pela suposta ingestão da bebida adulterada e que teria resultado em duas mortes com sintomas de hepatopatia e intoxicação exógena.

Após apurações realizadas pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Betim em vários estabelecimentos comerciais da cidade, em um deles, os agentes encontraram 35 garrafas de uísque com sinais de adulteração.

Entenda o caso

Nessa segunda-feira (18/12), a Prefeitura de Betim informou que o número de casos suspeitos de intoxicação alcoólica na cidade subiu de cinco para nove.

O caso ganhou repercussão no sábado (16/12), depois que o Executivo divulgou a morte de duas pessoas por hepatite alcoólica. Nessa segunda, no entanto, foi destacada a relação de uma terceira morte com o caso.

Na semana passada, além dos dois mortos, outros três pacientes foram internados em unidades de saúde da cidade com sintomas de intoxicação alcoólica. As vítimas relataram ter bebido um tipo de uísque artesanal, o que levantou a hipótese de que eles tenham ingerido uma bebida adulterada.

Também nessa segunda, a Polícia Civil de Minas Gerais disse, por meio de nota, que, “no momento, não é possível afirmar se houve adulteração de bebidas e se há indícios de crime”

Vale ressaltar que as autoridades ainda não confirmam a relação entre os casos e as bebidas ingeridas. Apenas uma das pessoas que morreram teve amostras coletadas e passará por exames para a identificação da substância ingerida.