O motociclista Gilberto Carlos Silva, de 47 anos, morreu ao envolver-se em um acidente, no quilômetro 34 da BR-474, próximo a Aimorés, no leste do estado, onde bateu de frente com um automóvel de passeio, com quatro ocupantes.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do carro contou que o motociclista estava fazendo zigue-zague na pista e ele não teve como evitar a batida.

O motociclista morreu no local. Um levantamento feito pela PMRv apontou que Gilberto não tinha carteira de habilitação e que a motocicleta não era licenciada.

Existe ainda a suspeita de que o motociclista tenha saído de um bar nas imediações do local do acidente. O corpo dele foi levado para o IML de Governador Valadares. As vítimas que estavam no veículo foram para um hospital na mesma cidade.