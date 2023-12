Papai Noel chegou de helicóptero em Nova Lima para tirar fotos e conversar com as crianças

O Papai Noel fez uma chegada triunfal, na manhã deste sábado (16/12), na Alameda Oscar Niemeyer, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima. O Bom Velhinho desembarcou de um helicóptero no estacionamento da Padaria Boníssima para conversar e tirar foto com as crianças.

A Mamãe Noel e outros personagens também estiveram presentes. Depois de passar pelos ares, o Papai Noel fez um passeio de carro pelas avenidas da cidade e retornou ao estacionamento para fotos, brincadeiras e conversas, acompanhado de saxofone.

A ação beneficente chamada de “Lar do Noel” arrecadou produtos não perecíveis, brinquedos e itens de higiene pessoal para serem distribuídos em instituições.

A contadora Elisabeth Souza, de 44 anos, foi com o filho Samuel, de 4, e a sobrinha Isadora, de 6. Eles viram de pertinho a aterrissagem do Papai Noel e garantiram a foto com o Bom Velhinho.

“As crianças ficaram encantadas com a chegada icônica do Papai Noel. Comeram pipoca, algodão doce, chuparam picolé e ganharam balões. Mas o que eles mais amaram foi sentar no colo do Papai Noel e levar a foto na hora”.

Os pequenos Miguel e Lorenzo, de 2 anos, ficaram encantados com a chegada do Papai Noel de helicóptero. O avô dos meninos, Cláudio Brandão, de 63, ficou surpreso com o evento.

“Foi uma chegada triunfal. O Papai Noel descer de helicóptero foi bem mágico para toda a criançada, que esperava ansiosa. Os meus netos adoraram e cada um foi pedindo seu presente de Natal”.

Cláudio ainda elogiou a ação. “Com a arrecadação de brinquedos, materiais de higiene e alimentos não perecíveis, será possível fazer a felicidades de muitos que não têm."

Cláudio com os netos Miguel e Lorenzo Jair Amaral/EM/D.A Press

O evento “Lar do Noel” será realizado até o domingo de Natal, dia 24 de dezembro, na Padaria Boníssima Vila da Serra. O endereço é Alameda Oscar Niemeyer, 1355 - Vila da Serra, Nova Lima.