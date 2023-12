A tradicional Maria Fumaça, administrada pela VLI – controladora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) –, terá um encanto a mais neste mês de dezembro, durante as comemorações do Natal. A locomotiva será toda decorada e iluminada para receber Papai Noel, que recepcionará os passageiros do trem turístico nesta sexta-feira (15), a partir das 17h, bem como fará a viagem no trenó ligado à locomotiva distribuindo guloseimas.



A viagem com o Bom Velhinho será às 17h30, partindo de São João del-Rei com destino a Tiradentes. Já às 18h30, o trem turístico fará o caminho inverso.



Fim de ano



Administrada pela VLI, controladora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), a locomotiva contará, ao todo, com 32 passeios entre as cidades no fim de ano, mas sem a presença do Papai Noel.

Leia também: Palácio da Liberdade recebe decoração especial para celebrar o Natal em BH

Apenas nos dias 24 e 25 de dezembro, bem como em 1º de janeiro, não haverá circulação da Maria Fumaça. As viagens ocorrem às margens da Serra de São José, que têm um percurso de 12 km.

Clique aqui para conferir a programação completa do trem natalino.