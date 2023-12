A Mamãe Noel e outros personagens também estão com a presença confirmada



O Papai Noel visita Nova Lima antes do Natal este ano e o convite ao bom velhinho é em nome da Lar Imóveis e da Padaria Boníssima. Neste sábado (16/12), as crianças bem comportadas podem conversar com Noel, tirar fotos e ver sua aterrissagem.

Leia também: Carnaval em BH: governo de Minas vai investir R$ 8,5 milhões na folia pela primeira vez

O velhinho tem chegada prevista para as 9h45, pelo bairro Vila da Serra e, no intuito de poupar a energia das renas para a noite de Natal, vai sobrevoar a região não com o trenó, mas, de helicóptero, convidando a todos irem até o estacionamento da Padaria Boníssima – Alameda Oscar Niemeyer, número 1355.

A Mamãe Noel e outros personagens também estão com a presença confirmada. Depois de passar pelos ares, o Papai Noel fará um passeio de carro pelas avenidas da cidade, retornando ao estacionamento para fotos, brincadeiras e conversas, acompanhado de saxofone.



*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.