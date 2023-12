Mulher foi até delegacia para ser atendida após uma briga com seu ex-marido

Uma mulher, de 42 anos, foi encontrada morta no banheiro da Delegacia da Mulher, no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada de quarta-feira (13). Ela foi conduzida ao local pela Polícia Militar para ser atendida após uma briga com o ex-marido.





Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi até a casa do ex e o encontrou com a atual companheira. Houve uma discussão entre os três e a Polícia Militar foi acionada. Segundo a PM, ela já havia sido agredida anteriormente pelo ex-marido.

Todos foram levados para a Delegacia da Mulher, para o registro da ocorrência. A mulher de 42 anos figurava como vítima de agressão e iria assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por agressão, já que ela teria acertado a atual companheira do ex.



Em determinado momento, ainda sob custódia da PM, a mulher pediu para ir até o banheiro da unidade. Passaram-se alguns minutos e os policiais que atendiam a ocorrência estranharam a demora. Eles foram até o banheiro que estava com a porta fechada e chamaram por ela, mas não tiveram resposta.

Então, eles forçaram a porta para abrir e encontraram a mulher morta.



A vítima foi retirada do banheiro e os militares fizeram manobras de reanimação, mas sem sucesso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito. Uma equipe da Delegacia de Homicídios e o rabecão também foram ao local.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar. A PM informou que o caso foi uma “fatalidade”.